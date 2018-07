De Cibeles a la Plaza San Carlo: Cristiano Ronaldo ya es juventino

Ocho venezolanos en el Juego de Estrellas 2018; representando cada uno, una estrella de la bandera de Venezuela.

Jesús Aguilar asistirá a su primer Juego de Estrellas. El maracayero terminó superando a Brandon Belt (Gigantes), Max Muncy (Dodgers), Matt Carpenter (Cardenales) y Trea Turner (Nacionales)

El maracayero Jesús Aguilar ganó la votación para el último puesto en el róster de 32 hombres; que presentará la Liga Nacional en la 89° edición del Juego de Estrellas; del próximo martes 17 de julio; y ahora sí nuestra bandera tendrá sus ocho estrellas.

Las 8 estrellas de la bandera de Venezuela

El inicialista Jesús Aguilar (Brewers) se unió a; Willson Contreras (Cachorros), José Altuve (Astros), Wilson Ramos (Rays), Salvador Pérez (Reales), Eugenio Suárez (Rojos), Felipe Vázquez (Piratas); y Gleyber Torres (Yanquis) en el contingente criollo.

El maracayero terminó superando con 20.229.498 votos; a Brandon Belt (Gigantes), Max Muncy (Dodgers), Matt Carpenter (Cardenales) y Trea Turner (Nacionales).

El Clásico de Media Temporada se realizará el próximo martes, 17 de julio; en el Nationals Park y las festividades iniciarán el domingo 15 de julio; con el Juego de las Futuras Estrellas; seguido por el Festival de Jonrones el lunes, 16 de julio.

El dominicano Jean Segura y el venezolano Jesús Aguilar van al Juego de Estrellas.

El shortstop de los Marineros de Seattle; y el primera base de los Cerveceros de Milwaukee; ganaron la votación en línea para ocupar el lugar 32 y último en el roster de los equipos de las ligas Americana y Nacional; para el Clásico de Mitad de Temporada a celebrarse el martes 17 de julio en Washington.

“Fue increíble”, dijo Segura a MLB.com. “No puedo creer que haya gente en el mundo que me apoye; los aficionados, el departamento de mercadotecnia de la organización, la gente en Seattle, mis compañeros, todo mundo tratando de ayudar a que me dieran votos. Es sorprendente”.

En Twitter, los Cerveceros compartieron un video de Aguilar al recibir la noticia.

Milwaukee Brewers ✔@Brewers · 11h – En respuesta a @Brewers

@JAguilarMKE drew 20.2 million votes en route to securing his first Midsummer Classic selection. His vote total marked the second-highest total ever in a Final Vote, behind only Justin Turner of the Los Angeles Dodgers (20.8 million in 2017). pic.twitter.com/5jzlmVKns3

Milwaukee Brewers ✔@Brewers – .@JAguilarMKE received the good news from Manager Craig Counsell in a special pregame meeting with his teammates: pic.twitter.com/ZpahPKU5ol – 20:27 – 11 jul. 2018

Aguilar consiguió 20.2 millones de votos

Para conseguir su primera selección al Juego de Estrellas, Aguilar recibió 20.2 millones de votos, el segundo total más alto en la historia del Voto Final, detrás sólo de los 20.8 millones en 2017de Justin Turner, de los Dodgers de Los Ángeles.

Segura recibió 13.6 millones y hará su segundo viaje al Juego de Estrellas.

Otros candidatos para el último lugar en la Americana fueron; los jardineros Andrew Benintendi, de los Medias Rojas de Boston, y Eddie Rosario, de los Mellizos de Minnesota; el shirtstop de Angelinos de Anaheim, Andrelton Simmons, y el toletero de los Yankees de Nueva York, Giancarlo Stanton.

En la Liga Nacional estuvieron Trea Turner, shortstop de los Nacionales de Washington: Brandon Belt, primera base de los Gigantes de San Francisco y los infilders Matt Carpenter, de los Cardenales de San Luis; y Max Muncy, de Dodgers.

ACN/ espn.com/app /Lider

No deje de leer: Las Grandes Ligas podrían sufrir más cambios en sus reglas