Cuerpo de Óscar Pérez se encuentra en la Morgue de Bello Monte

Presuntamente la noche de este lunes el cadáver del ex inspector Óscar Pérez habría llegado a la morgue de Bello Monte. Así lo dio a conocer la organización no gubernamental PROVEA, quien a través de Twitter indicó que el cuerpo del ex funcionario ingresó a la morgue a las 6:30 de la tarde de hoy.

La ONG instó a las autoridades a esclarecer los hechos del fallecimiento de Pérez. Además, indicó que “Provea aspira que no se repita grave decisión que se tomó en caso José Antonio Tovar Colina “El Picure”.

Hay que recordar que en mayo de 2016 el famoso delincuente apodado “El Picure” fue cremado por presunta orden presidencial.

La periodista Lysaura Fuentes, informó vía redes sociales que la zona está militarizada y acordonada por la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional.

Tras ocurridos estos hechos los tuiteros venezolanos posicionaron en la red social la etiqueta #OscarPerezHeroeDelPueblo donde expresaron sus opiniones sobre el ex funcionario de la Policía Científica.