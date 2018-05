CIDH analizará derechos humanos en Venezuela

Cinco muertos fue el saldo que dejo este miércoles un accidente aéreo, registrado en las proximidades del aeropuerto internacional de Savannah/Hilton en el estado de Georgia, Estados Unidos.

El incidente involucró a un avión de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Por el momento han evitado divulgar las identidades de los muertos. El aparato llevaba nueve personas, informaron fuentes militares.

Paul W. Dallen, portavoz de relaciones públicas de la Guardia Nacional; confirmó que entre 5 y 9 personas iban a bordo de la aeronave; y que el avión estaba en Savannah “en mantenimiento de rutina y de camino a Arizona para una misión de la cual se desconocen mayores detalles. El avión había estado en Savannah durante varios días “, dijo Dallen.

Agregó además que están en el proceso de identificación de las personas que iban a bordo. “Es un momento difícil para la Guardia Nacional de Puerto Rico”, dijo.

De acuerdo con la información del hecho, el avión, una nave de transporte Hércules C-130, se estrelló aparatosamente en Port Wentworth mientras realizaba un vuelo de entrenamiento.

Este accidente se produce en un momento bastante delicado para el Departamento de Defensa estadounidense después de que recientemente una investigación periodística pusiera de manifiesto que se ha producido un incremento del 38 % en el número de incidentes en aeronaves militares a lo largo de los últimos cinco años.

De acuerdo con dicha pesquisa, cuya validez ha sido reconocida por el Pentágono, desde el año 2013 se han registrado cerca de 5.500 incidentes en aeronaves militares tripuladas, en los que resultaron muertos 133 miembros de las Fuerzas Armadas, lo que supone un incremento de casi el 40 por ciento con respecto a 2012.

Tras el accidente en el área, la Autopista 21, fue restringido el paso vehicular hasta despejar por completo la zona.

Taken at 11:30 AM from Tanger Outlets in Pooler. C-130 plane crash near Savannah Hilton Head International Airport. Still seeing passenger planes landing so not sure if any impact on general aviation. @WJCLNews @WSAV @SavannahNow @WTOC11 @ChathamEMA pic.twitter.com/GAnFxbJsh2

— Minh Phan (@WXMinh) May 2, 2018