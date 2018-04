César Farías llevará sus “garras” a la selección boliviana

César Farías, exseleccionador de la Vinotinto y actualmente en su segunda con The Strongest de Bolivia tomará las riendas del; combinado de mayores del país altiplano, según lo señalan los medios de comunicación de ese país.

César Farías, de 45 años de edad, propietario de Zulia FC y que debutó con estratega con Nueva Cádiz en; 1993, club cumanés donde también militó y se terminó de formar Juan Arango, llega la divisa verde, pero se dice; que no dejaría el banquillo “Tigre” hasta el mes de diciembre.

Las declaraciones de César Farías a la prensa de ese país sobre su llegada como estratega, más cuando la Federación; Boliviana de Fútbol rescindió de los servicios de Mauricio Soria, tras los incidentes a golpes que tuvo con un joven; exempleado que estuvo a su orden.

“Si se da la oportunidad mi sueño sería jugar un mundial con la selección mayor. Ya tuve la oportunidad en; 2009 de participar en uno a nivel juvenil al frente de Venezuela. Me gustaría dirigir (La Verde), porque si volví; al país fue para continuar contribuyendo” fue lo primer que soltó el cumanés.

Agregó César Farías que no se siente “un extranjero aquí (Bolivia) por el cariño que me dispensaron, si soy un; indio de pelo lacio y moreno, como ustedes, por ello no me siento extranjero. Si se da la posibilidad vamos; a trabajar para llevar a la selección a un mundial y no vamos a irnos sino hasta cumplir el final; de un proceso; ahora, si no se da tampoco nos vamos a molestar”.

Azkargorta su asistente

Uno de sus asistentes sería vasco Xavier Azkargorta de 64 años de edad, quien fue el artífice de clasificar a; “La Verde” al Mundial USA 94, por primera vez en forma directa (Uruguay 1930 invitado y Brasil 1950 tomó el; puesto de Argentina).

Regresó a dirigirla (2012-2014) la frase “las segundas partes nunca fueron buenas” le encajó por los; pésimos resultados.

“Ayer estuve en LA PAZ me invitó César Farías. Hablamos de vida y fútbol y de la posibilidad de trabajar; juntos. Fue una charla agotadora. Vi el partido con Sport Boy y volví a Santa Cruz. Agotador. A ver que; pasa” escribió en su cuenta de Twitter el “Bigotón” Azkargorta (@xabigorta).

Hoja a nivel de clubes

Farías llevó subió a primera división a Nueva Cádiz (1998) tras salir campeón en la segunda. Debutó en primera y; el Apertura 1998 finalizó noveno.

Para el Clausura 2009, la precaria situación del club sucrense se mudó a Maracaibo; con el nombre de Zulianos FC que dirigió hasta 2002.

Luego pasó por Trujillanos (2002-2003), Deportivo Táchira (2003-2004), Mineros de Guayana (2004-2005) y Deportivo Anzoátegui (2005-2007) con ninguno fue campeón; aunque con el carrusel amarillo y negro tercero en 2003.

Con Táchira fue a Copa Libertadores donde finaliza seguno, pero invicto en el grupo 6, liderado por River Plate argentino; en octavos eliminó a Nacional de Uruguay, pero en cuartos se atravesó Sao Paolo de Brasil.

Su internacionalización a nivel de clubes llegó con el Tijuana mexicano (2013-2014), NorthEast United de la India (2015), Cerro Porteño; paraguayo (2016), The Strongest (2016-17) donde salió campeón del Apertura 2016 y retornó este año y es segundo de su; grupo y cuarto en la general cerca de la clasificación con 22.

Primer mundial

categoría sub-20

A nivel de selecciones, con la Vinotinto de mayores llegó tras la renuncia de Richard Páez, en 2007 hasta 2013; en esa etapa le ganó a Brasil por primera vez en la historia de 38 años (06-06-2008) en amistoso con; goles de Giancarlo Maldonado y Ronald Vargas.

En Copa América Argentina 2011 llevó al combinado por primera vez en la historia de la cita a unas semifinales; donde finaliza cuarto.

En las eliminatorias a Sudáfrica 2010 estuvo cerca de ir al Mundial, solo que en la penúltima fecha tenía que; vencer a Paraguay, pero perdió en Puerto Ordaz 2-1 y hasta la última jornada pudo lograr la hazaña, algo que; no pasó porque apenas empató con Brasil, que por primera vez se le sacaba un empate en estas lides.

Finalmente con la sub-20 quedó cuarto en el Sudamericano de Argentina 2009, clasificando por primera vez a Venezuela a un; Mundial y cerró Egipto 2009 clasificando a octavos de final donde cayó a expensas de Emiratos Árabes Unidos 2-1.

