“Cabezazo” de Zinedine Zidane deja al Real Madrid en el limbo

Cabezazo, así como sucedió en el Mundial el 9 de julio de 2006, en la final del Mundial de Alemania; Zinedine Zidane ante el italiano Marco Materazzi al minuto 110 de la prórroga, pues se vino a la mente cuando; “Zizou” anunció su renuncia a la dirección técnica del Real Madrid luego de llevar a la “Casa Blanca” a su; tercer título de Liga de Campeones hace menos de una semana.

Son dos casos totalmente tristes, uno porque en 2006, Francia se quedó en los penales e Italia se llevó la; corona y ahora Madrid se queda; sin el entrenador que en dos años y medio conquistó nueve títulos. Peor cabezazo; no pudo ser.

Zidane hizo el sorpresivo anuncio o cabezazo de su salida del Madrid en una rueda de prensa acompañado del presidente; del Club Florentino Pérez, quien se le notaba triste y hasta perdido, no era para menos, sintió el cabezazo en; el pecho.

Cabezazo a lo grande

“Hay que saber cuándo parar”, dijo Zidane. “Yo veo que es el momento. Soy ganador y si no veo claramente; que vamos a seguir ganando es mejor hacer un cambio. Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio; para eso” dijo el francés tras dar le cabezazo a toda la prensa que cubre la fuente.

Nadie se esperaba semejante decisión por parte de Zidane, quien ganó nueve títulos como entrenador del Madrid, incluidas las tres; Ligas de Campeones, uno de la Liga española, una Súpercopa de España, dos Supercopas de la UEFA y dos Mundiales; de Clubes.

El momento adecuado

El técnico de 45 años explicó que sentía que era el momento adecuado, para él y para el club para; hacer un cambio.

“Si no veo claramente que vamos a seguir ganando, ni tan claras las cosas como yo quiero, mejor cambiar para; no hacer tonterías”, dijo.

Zidane también brilló como jugador. Fue una de las grandes figuras de la selección de Francia que ganó el Mundial; de 1998, pero cerró su carrera tras la final de 2006, marcada por la tarjeta roja que recibió por el; cabezazo que le propinó al zaguero italiano Marco Materazzi.

Florentino Pérez: “Es un día triste para mi…”

Su salida deja súbitamente el futuro del Madrid en el limbo.

Cristiano Ronaldo deslizó tras la final de la Champions; que también podría irse y Gareth Bale, inconforme por su falta de minutos, podría regresar a la Liga Premier.

Pérez dijo que la decisión de Zidane fue “totalmente inesperada”.

“Es un día triste para mí, los jugadores y para; toda la gente de este club, pero él sabe que le quise como nadie como jugador y que le he; querido igual como entrenador”, añadió Pérez.

Zidane habló muy poco sobre su futuro, pero indicó que no piensa dirigir a otro club en el futuro inmediato.

Pérez tampoco abundó en la búsqueda de un nuevo entrenador, aunque la prensa local empezó a barajar varios nombres destacándose; el argentino Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Joachim Loew y Arsene Wenger.

Nada precipitado

Según Zidane, nada en específico precipitó su decisión. Pero aparentemente detectó suficientes señales de que no es ideal, pese a; los buenos resultados.

“Yo creo que después de tres años, (el club) necesita otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo y por eso; tomé esta decisión”, dijo Zidane.

Mencionó los malos momentos del equipo esta temporada, con una floja en la Liga española y una temprana eliminación en; la Copa del Rey.

El Madrid quedó tercero en la liga, a 17 puntos del campeón Barcelona, y fue eliminado en casa por Leganés; en los cuartos de final de la Copa del Rey, episodio que Zidane calificó como el peor de su carrera; como técnico del club.

No olvida lo bueno y malo

“Ha habido buenos momentos, pero también momentos complicados y yo no los olvido. Quiero terminar cuando todo va bien. Creo; que es un buen momento para acabar bien”, añadió.

Zidane fue contratado en enero de 2016 para lo que fue su primer trabajo importante como técnico. Reemplazó al entrenador; Rafa Benítez tras un breve paso con el Real Madrid B. Fue asistente de Carlo Ancelotti cuando el Madrid ganó; la Liga de Campeones en 2014.

Llegó rodeado de dudas debido a su falta de experiencia como entrenador, pero superó rápidamente las expectativas.

No es un adiós definitivo

“Puede ser un hasta luego”, afirmó Zidane. “El Madrid me ha dado todo a mí y voy a estar cerca; de este club toda la vida. La decisión a lo mejor para muchos no tiene sentido, pero para mí sí.

Es el momento de hacer un cambio, también para los jugadores. Después de tres años, es la decisión adecuada”.

Impresiones

“Mister no tengo más que agradecimiento. Gracias por tanto apoyo en momentos de felicidad, sobre todo en los complicados. Gracias; por hacer de un grupo una familia. Gracias por sus consejos y por demostrarnos que con una sonrisa en; la cara se alegra el día”. Keylor Navas

“No tengo más que agradecimiento. Gracias por tanto apoyo en momentos de felicidad, sobre todo en los complicados. Gracias por; hacer de un grupo una familia. Gracias por sus consejos y por demostrarnos que con una sonrisa en la cara; se alegra el día”. Sergio Ramos

“Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Mister, gracias por tantísimo”. Cristiano Ronaldo

“Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado. He disfrutado como un niño cada entrenamiento, cada consejo. Eres muy especial; para mí. Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobre todo con tu humildad. Gracias” Marcelo.

“El legado de Zidane será difícil de superar, será duro para el entrenador que ocupe el puesto, tiene que haber; calma y prudencia, son tres ‘Champions’, va a ser difícil, no me gustaría estar en su piel”. Iker Casillas

“Fue una sorpresa para todo el mundo. Él es una persona magnífica. Es duro de aceptar (…) Él es un; maravilloso entrenador, ha tenido éxito con nuestro equipo y es una persona normal, humilde. Se ha ganado “el derecho a; elegir su camino”. Rafael Nadal

“Algún día estará al frente de los “Bleus (Francia)”. No decido yo. De momento, tiene ganas de descansar y de; estar con su familia. Seguramente algún día será seleccionador, ¿cuándo? No lo puedo decir yo, pero me parece algo lógico”; Didier Deschamps. DT de Francia

“Creo que hay que agradecer todo el trabajo que ha hecho al frente del Real Madrid, con muchos títulos, entre; ellos 3 Champions, por lo tanto merece todo el respeto por su decisión. Esta profesión no es fácil, es; muy exigente y a veces hay que parar para retomar energía”, Raúl González

“Al final un entrenador tiene que tomar decisiones, a veces se acierta y otras no, pero es una decisión que; merece total respeto. Si alguien se lo ha ganado ha sido él”. Xavi Alonso

“una gran figura del deporte francés y del fútbol” y que ha tenido “una carrera de jugador y de entrenador; excepcionales. La decisión de irse tras tres grandes títulos es una forma de sabiduría y de inteligencia” Emmanuel Macron, presidente de Francia

