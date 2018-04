Aumentos por decreto no resuelven situación crítica de educadores universitarios

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (Apuc), Euclides Querales, aseguró que los aumentos por decreto no resuelven la situación crítica que vive el sector.

Lo que devengarán los educadores con el nuevo incremento de 50% aprobado por el mandatario nacional, el pasado martes tres de abril, no alcanza para cubrir la canasta alimentaria y la Constitución establece que los sueldos deben estar estipulados en este nivel.

“Este tipo de anuncio no resuelve la crisis que está viviendo no solo los profesores sino todos los venezolanos. Con la nueva cifra se podrá comprar entre uno a dos cartones de huevos, lo cual significa que no alcanzará para nada”.

Querales aseveró que el sector tiene varios meses pidiendo una reunión con el ministro, Hugbel Roa, para tratar el problema de los sueldos y las mejoras en el resto de los beneficios, tomando en cuenta que la convención colectiva que fue aprobada aún no ha sido homologada, pero el gremio no han tenido suerte.

“A nosotros se nos ha muerto gran cantidad de profesores con enfermedades terminales porque no consiguen el tratamiento”.

El educador también rechazó la tesis de que ellos gozan del mejor salario de América Latina, alegando que la única forma de que esto fuera así, es que ganaran en dólares, como lo hacen en otros países que dignifican a los profesores por su nivel de responsabilidad de instruir a los futuros profesionales de la nación.

Comentó que los aumentos deben tratarse en una mesa en la que participen los representantes de los diferentes gremios y miembros del Ejecutivo nacional.

“Nosotros no tenemos la imposibilidad de hablar con el ministro Roa, tampoco prevención social, la cual está secuestrada por el director de la Opsu, situación que impide al sector hacer cualquier gestión sobre esta materia, pese a que los recursos son de los trabajadores”.

