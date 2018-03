A 100 días del Mundial de Fútbol Rusia 2018

El 14 de junio, dentro de un poco más de tres meses, el Estadio Luzhnikí de Moscú abrirá el telón de la XXI edición de la Copa Mundial de Fútbol con el duelo entre la selección anfitriona, Rusia, y Arabia Saudita.

Cada uno de los participantes quiere el trofeo que se entregará al próximo campeón el venidero 15 de julio. No obstante, pocas selecciones están en capacidad de luchar en igualdad de condiciones para lograr este objetivo; ya que, hay equipos con más obligación que otros debido al talento que tienen sus jugadores y la jerarquía que poseen para este tipo de evento.

Las Selecciones que son Candidatas

Alemania, el vigente campeón, y Brasil, que quiere revancha tras la decepción de hace cuatro años ante su gente, se perfilan como los grandes favoritos para llevarse la copa; Sin embargo, Argentina, que tiene deseos acumulados por las tres finales perdidas en los últimos cuatro años, desea dar el paso decisivo para titularse como monarca.

No dejes de leer: Real Madrid cumple 116 años de fundado

Asimismo España, que anhela retomar la supremacía que los llevó a ser los dominadores del balompié de 2008 al 2012; y Francia, con su enorme plantel, son otras de las selecciones favoritas para obtener el certamen.

Por otro lado, Inglaterra pretenderá repetir la hazaña de hace 52 años, cuando levantó su única Copa Mundial. Mientras que Uruguay y Bélgica igualmente se perfilan como otras de las potencias con aspiraciones serias de coronarse.

Esta Copa también tendrá a las máximas figuras

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis Suárez, Antonie Griezmann, Harry Kane, Kevin De Bruyne, Andrés Iniesta y Toni Kroos son algunas de las estrellas que liderarán a sus selecciones en pro de obtener el trono mundial hasta Qatar 2022.

También hay grandes ausentes. Rusia 2018 no contará con la presencia de Italia, tetracampeón del mundo, por primera vez en 60 años y Holanda es otro de los europeos que no estará en la copa. Incluso Chile, actual monarca americano, será otro de las selecciones que no podrán participar en el próximo campeonato del mundo.

ACN/FIFA