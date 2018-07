Sukerman afirma que el Gobierno intervendrá la Universidad de Carabobo

Judith Sukerman, concejal de Valencia, expresó que el gobierno quiere que la Universidad de Carabobo (UC) sea la primera en ser intervenida; después de las declaraciones de Nicolás Maduro el pasado lunes.

Sukerman señaló que es evidente que el próximo objetivo del gobierno es intervenir las universidades; por eso el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, usa como excusa los constantes ataques a la rectora de la UC, Jessy Divo.

Precisó que el presidente Maduro usa a Lacava como su representante en el estado; ya que “es su mano derecha, solo sigue ordenes”.

“El gobernado no respeta a una dama honorable, fiel representante de la mujer carabobeña; luchadora, comprometida con la academia, el país y con la democracia, que ha estado al frente dando la cara y defendiendo las responsabilidades del cargo para el cual fue electa, demostrando su compromiso con la universidad”, opinó la concejal.

Respaldo a la Universidad de Carabobo

Como miembro de la universidad mostró su preocupación y respaldo a la UC; así como hace un llamado a toda la comunidad universitaria, principalmente a los estudiantes para que defiendan su futuro, su educación y evitar que las universidades caigan en la ideologización.

También manifestó que las intenciones del gobierno son las mismas cada vez que pone sus manos sobre algo; en este caso querrá imponer su ideología a los estudiantes y acabar con las diferentes corrientes de pensamiento; algo fundamental en las casas de estudio. “Lo que quieren es imponer una sola ideología, y una sola forma de pensar”, aclaró.

Por último aclaró que las elecciones de las autoridades universitarias no se han efectuado por que el CNE no ha querido y el TSJ es cómplice. Afirma que de efectuarse no quedaría ningún rector chavista porque no cuentan con el apoyo popular.

ACN/El Carabobeño

