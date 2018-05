Servicios viales se han reactivado con funcionamiento de peajes en Carabobo

La reactivación de los servicios viales es uno de los logros que muestra el Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca), al cumplirse tres meses de gestión.

El organismo, adscrito al Gobierno de Carabobo, presentó un balance a raìz de la puesta en funcionamiento nuevamente de los peajes.

Un total de tres mil 878 servicios viales se ha brindado desde la creaciòn del instituto.

Se cuentan remolques de grúas, auxilios, atenciones médicas, traslados en ambulancias y resguardos varios de la Policía Vial.

Dina Castillo, presidenta de Invialca, recordó que el 03 de mayo se cumplieron tres meses de la reactivación de los Peajes de Carabobo; ejecutada por el gobernador Rafael Lacava.

El objetivo es impulsar y promover el desarrollo, saneamiento y seguridad de las principales vías de la entidad carabobeña.

“El nacimiento de Invialca fue un poco complejo, pero el gobernador lo proyectó y lo

cumplió; ahora estamos trabajando en la competencia de 127 kilómetros de vías desde el

túnel La Cabrera hasta la redoma de ‘El Palito’.

Así como también la autopista del Este hasta Campo Carabobo.

“En el mismo particular, informó que, durante el mes de febrero se realizaron 289

remolques, 76 auxilios, para un total de atenciones de 365”.

“En el mes de marzo se ejecutaron 220 remolques, 86 auxilios, para 306 atenciones; y en abril, se realizaron 280 remolques y 95 auxilios para un total de 375 atenciones”.

“Esto nos da un total de mil 046 atenciones viales de grúas en los tres meses”, acotó.

En cuanto al servicio de ambulancias, Castillo explicó que en febrero se brindaron 59, en

marzo: 66 y en abril 68, para un consolidado de 193 atenciones paramédicas y traslados

de pacientes que así lo requirieron.

“El servicio que brinda la Policía Vial solo tiene dos meses y ya ha reportado dos mil 639

auxilios viales, mil 227 en marzo y mil 412 en abril”.

“Contamos con 24 Radio Patrullas que están activas las 24 horas del día, atendiendo las necesidades de los usuarios que se trasladen por los 127 kilómetros de vías de nuestra competencia”, aseguró.

La presidenta de Invialca, manifestó además que, a pesar que ya han transcurrido tres

meses de gestión, se observan usuarios que se sorprenden cuando les cobran el peaje.

Resaltó que el tema de la seguridad es un trabajo que se hace con la Policía de

Carabobo, “tenemos 30 funcionarios homologados, que saben de la materia, saben cómo

se debe prestar el servicio vial, no es lo mismo atender una situación en una comunidad

que en una autopista, deben ser más serviciales, brindar seguridad”, reflexionó.

Además informó que, se está trabajando para aplicar sanciones legales a quienes incurran

en faltas como no colocarse el cinturón de seguridad, conducir bajo estado de

embriaguez, entre otros

Compra de tickets para pago rápido

La titular de Invialca aprovechó la oportunidad para invitar al usuario en general a

comprar los tickets para pago rápido en las taquillas de los Peajes de La Entrada, Guacara

y en Módulo ubicado a 200 metros del distribuidor Divenca.

“Contamos con punto de m venta, seguimos trabajando porque en este momento estamos en un proceso de adecuación, adaptación y educación”, dijo.

También, explicó que, “pueden adquirir los tickets pagando por transferencia, se hace la

solicitud al correo invialca2018@gmail.com , cuando aprobamos la compra, el usuario

debe cancelar, enviar el recibo de la transferencia, nosotros verificamos y luego se le hace

un llamado para que retire sus tickets”.

Dina Castillo, aseguró que, “más allá de los 2500 bolívares tenemos que se está viendo

que se quieren hacer las cosas, que el dinero está siendo utilizado para el mejoramiento

de las vías. Esperamos que los usuarios tengan conciencia que se necesita recaudar para

mantener y mejorar las autopistas”.

Se aceptan billetes del cono monetario

Exhortó a los usuarios a exigir su tickets en cada una de las taquillas.

“Estamos aceptando todos los billetes del cono monetario, exijan sus tickets, todo recaudador que

usted pase y no le entregue su tickets denúncielo, nosotros tomamos los correctivos.

Seamos voceros del bien. Estamos receptivos a cualquier denuncia porque no apoyamos

la corrupción”.

Marlene Piña Acosta/ACN

No deje de leer: Incrementos salariales no surtirán efecto si no se ataca la inflación