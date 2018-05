Ratti se retira para apoyar candidatura de Falcón

Luis Alejandro Ratti, hasta este martes fue uno de los candidatos para las alecciones presidenciales del próximo 20 de mayo.

El ahora exaspirante a la presidencia de Venezuela, declinó su postulación para apoyar a su igual Henri Falcón.

Durante una rueda de prensa realizada en medio de un acto político denominado “Unidos por Venezuela”, Ratti expresó que “no queremos engañar a los venezolanos, estamos llegando a esta coincidencia por el país” y agregó que “el nuevo presidente de Venezuela el 20 de mayo se llama Henri Falcón“.

Ratti también instó a los otros candidatos presidenciales a “dejar sus intereses personales” de lado.

Sostuvo que hizo “lo posible para sostener conversación con otros candidatos” y añadió que “la verdadera unidad quedó demostrada” al unirse en apoyo a Falcón.

Por su parte, Henri Falcón hizo un llamado a los otros candidatos y pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) “posar sus ojos en el pueblo“.

Además calificó la acción de Ratti como un “acto de desprendimiento y valentía” y llamó a Reinaldo Quijada y a Javier Bertucci a sumarse también a su campaña.

“Este no es el momento del cálculo particular, se trata de conformar una gran y verdadera unidad nacional. Nuestro llamado a los otros candidatos es que ahí está la historia, ahí quedará la huella para las generaciones futuras. Decidamos si seremos reconocidos por esa historia porque tuvimos la grandeza de un acto de desprendimiento, en atención a las grandes mayorías del pueblo o seremos reconocidos por no haber asumido esa actitud y habernos cobijado en la mezquindad”, manifestó.

Sumando aliados

También el pasado sábado 06 de mayo el ex secretario de la Mesa de la Unidad (MUD) Jesús “Chuo” Torrealba anunció su respaldo a la candidatura de Henri Falcón. Dijo que dijo “Falcón no es un accidente, es un actor político con rol circunstancial. Votaremos por él contra el régimen”.

Unidos por Venezuela https://t.co/PiYSQFE7v6 — Henri Falcón (@HenriFalconLara) May 8, 2018

Recibo con mucha humildad, compromiso y agradecimiento el apoyo que hoy nos brinda @Rattipresidente #UnidosPorVenezuela vamos a lograr el cambio que demanda la mayoría del país #08May pic.twitter.com/bVkm6nKOBu — Henri Falcón (@HenriFalconLara) May 8, 2018

Estamos decididos a afrontar con responsabilidad y coherencia este reto, la gran oportunidad de cambiar a #Venezuela #UnidosPorVenezuela @rattipresidente #08May pic.twitter.com/d99yXUDg0f — Henri Falcón (@HenriFalconLara) May 8, 2018

Construiremos un Gobierno amplio, con el aporte de todos los sectores políticos y sociales del país. Verdadera amplitud para la concertación que nos permita salir de la crisis @rattipresidente #UnidosPorVenezuela #08May pic.twitter.com/xN0phngb9a — Henri Falcón (@HenriFalconLara) May 8, 2018

Diálogo habrá en un Gobierno abierto, democrático y comprometido con la mayoría del país #UnidosPorVenezuela #08May pic.twitter.com/1LmwM2DbsB — Henri Falcón (@HenriFalconLara) May 8, 2018

