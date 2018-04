Protestas en Nicaragua se recrudecen con 27 muertos

La promesa de diálogo de Daniel Ortega no logra detener las protestas en Nicaragua, recrudecidas desde este fin de de semana. Ya son 27 personas asesinadas durante las protestas que exigen dejar sin efecto la reforma a la seguridad social.

En cinco días 27 personas asesinaron en esta protestas promovidas por el sector empresarial para detener reformas a la seguridad social que incluyen reducción de las pensiones y la cotización perpetua.

La cifra de los asesinatos la difundieron este domingo representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de Nicaragua. No coincide con la cantidad que reportó el Gobierno de ese país. No tiene por que ser así debido a que no hay un balance oficial desde el viernes. Ese día informaron la muerte de 10 nicaragüenses.

La cifra puede ascender porque hay personas recluidas en centros hospitalarios con heridas. Uno de los casos es de un funcionario que forma parte de la Policía Nacional. Su vida está en peligro después de que le dispararan en la cabeza durante la medianoche de este domingo.

El Gobierno intenta controla la situación y desplegó a efectivos del Ejército Nacional en la ciudades donde hay mayores reportes de protestas. A las manifestaciones de calle se le incorporaron hechos de vandalismo como saqueos a establecimientos comerciales.

El Gobierno responsabiliza a miembros de la derecha. Una opinión opuesta mantienen quienes se oponen a la reforma. Acusan de estos hechos violentos a simpatizantes del Gobierno.

Papa preocupado por las protestas en Nicaragua

La violencia que vive Nicaragua es preocupante para el Papa Francisco. Así lo manifestó este domingo durante el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro. El Sumo Pontífice dijo “estoy preocupado por cuanto está sucediendo en estos días en Nicaragua, donde, tras una protesta social, se han producido enfrentamientos que han causado algunas víctimas”.

ACN/EFE

