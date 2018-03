Perritos fueron mimados durante charla sobre sus cuidados

Para este martes a las 10:30 de la mañana se tiene previsto por parte del movimiento Punto de Encuentro para la Unidad Nacional presenten una propuesta de “Elecciones en Rebeldía. Un llamado a la Acción” de cara a los comicios previstos para el mes de mayo.

La cita será en la Asociación de Ejecutivos de Carabobo y el vicerrector Académico de la Universidad de Carabobo (UC), Ulises Rojas, será el encargado de exponer el planteamiento elaborado en conjunto por personalidades que integran Punto de Encuentro Para la Unidad Nacional, IFEDEC- Carabobo, Carabobeños por la Democracia y el Observatorio Venezolano de las Autonomías.

“Elecciones en Rebeldía. Un llamado a la Acción”, es un documento que recoge una respuesta ciudadana, pacífica y democrática para hacer frente a unos comicios convocados fuera de los parámetros plasmados en la constitución y en las leyes electorales vigentes.

En la actividad también de “Elecciones en Rebeldía. Un llamado a la Acción” participarán el ex gobernador de Carabobo, Pablo González; el ex presidente de la Asociación de Ejecutivos, Arquímedes Román, el profesor UC, Nelson Acosta y el ex rector Asdrúbal Romero, así como representantes de los sectores económico, político y cultural del estado Carabobo.

Punto de Encuentro para la Unidad Nacional es un espacio para el encuentro y articulación unitaria de voluntades, con la finalidad de rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. Para más información visite @consensodetodos en redes sociales.

