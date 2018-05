Músico peruano se suicidó por no poder salir de Venezuela. Carlos Fernández, músico peruano residenciado en Venezuela desde 2000, se quitó la vida este lunes, tras pasar por una depresión.

Los familiares de Fernández confirmaron la noticia este lunes en la noche. Consuelo Prada, prima del músico declaró a un medio “Carlos no se comunicaba con nosotros desde hace varios días; estaba muy deprimido, no dormía y decía que la gente buscaba comida en la basura. Él no quería llegar a esos extremos”.

Fernández enfrentaba una crisis emocional desde hace 10 meses cuando falleció su esposa de cáncer. El paso 11 de abril el músico declaro a El Comercio que ganaba 4 dólares al mes; y lo difícil que era vivir en un país sumergido en una crisis humanitaria.

La hija mayor del artista, publico en Facebook lo preocupada que estaba por la situación en que se encontraba su padre y su hermana, escribió “No tengo dinero para sacarlos […] No tienen dinero ni para pagar el alquiler […] No quiero perderlos, están muy enfermos. Les pido sus oraciones”

Carlos había utilizado su red social para alertar a los venezolanos que están en el extranjero “PEDIDO DE AUXILIO: si tienen familiares o amigos que aún no han salido de aquí [Venezuela] por diversas circunstancias, no lo piensen dos veces y envíen ayuda, no se imaginan el calvario de vivir aquí y no poder alimentarse bien. Pido a Dios por los venezolanos, sus hijos y familias en esta hora de desolación”.

Mario Zúñiga Martínez, parlamentario andino, solicitó a la cancillería peruana ayuda para Fernández., alertando sobre el cuadro de desnutrición y depresión por la cual pasaba el artista.

Músico y periodista

Carlos Fernández, nació en el Callao en 1960, se residencio en Venezuela en 2000 para cumplir el último deseo de su madre, ser enterrada en su tierra natal. Se residencio en Maracaibo con su esposa y tuvieron dos hijas. Se ganaba la vida cantando en eventos culturales, pero con la crisis del país estos fueron disminuyendo.

Sobre su esposa narró: “Ella tenía cáncer de mama y estaba en tratamiento. El problema era la falta de reactivos y suministros médicos. Además, era difícil conseguir efectivo para poder comprar vegetales o frutas para su alimentación. Pese a que mi esposa tenía seguro, los exámenes y las medicinas debían ser pagados aparte. No conseguíamos la forma de tener un tratamiento. La familia en Uruguay con mucho esfuerzo mandó un pasaje; sin embargo, cuando la llevé al aeropuerto no le permitieron subir al avión porque no tenía acompañante. En la oficina del SAIME, luego de darle largas al asunto y pedirme que demuestre que mi esposa realmente estaba enferma, me entregaron un pasaporte provisional, pero fue muy tarde. Luego de un mes pudo venir su hermana, pero mi Virginia falleció tres días después producto de una caída de la cama. Ella se había fracturado una pierna, conseguimos que la llevaran en una camioneta al hospital y allí sin anestesia le colocaron mal el yeso, mi esposa gritaba del dolor. Finalmente falleció”.

Solo quería empezar una nueva vida

El peruano solo quería regresar a Perú y empezar una nueva vida junto a su hija Michelle.

Familiares y amigos piden ayudar para llevarse a la hija del músico de Venezuela, ya que con la perdida física de su padre, quedo sola en el país.

