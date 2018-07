Miss Universo 2018 será en Bangkok el próximo diciembre

Esta semana, Norkys Batista se vio envuelta en una polémica; tras publicar un video en el que se le podía ver sonriente; durante una corrida de toros en Valencia, España. Ya son varias las féminas que han criticado a la supermodelo; sumándose a miles de personas por la actitud de la actriz. Ligia Petit también se unió al coro sobre Norys Batista, sin mencionarla. Cabe destacar que la relación entre Norkys Batista y Ligia Petit se vio fracturada desde comienzos de año.

@norkys_batista ha desatado polémica en las redes sociales al publicar este video en una corrida de toros en Valencia, España, actividad que muchos consideran como maltrato animal. ¿Ustedes que opinan? Ingresa a nuestro portal y entérate de más.

Ante esto, miles de personas la criticaron fuertemente por apoyar la tauromaquia o el maltrato animal, incluso figuras públicas del entretenimiento, como María Gabriela de Faria y Ana María Simon.

Esto dijo Ligia Petit sobre Norys Batista, sin mencionarla

-Decir que no participamos del maltrato animal cuando pagamos por ver una corrida de toros; alegando que nunca hemos ido y que no sabíamos cómo era; no solamente nos deja como mentirosos y malas personas sino como estúpidos; (ya que la palabra estúpidos está tan de moda y se usa tan a la ligera)

-Del mismo, continua, modo pudiéramos ir a disfrutar de cómo apedrean mujeres, comen perros y unen en matrimonio a niñas con adultos solo porque forma parte de la cultura de varios países, ¿no?.. . Cada quien hace con su vida lo que quiera pero tener más de cuatro millones de seguidores en redes sociales (por no hablar de un hijo); nos tiene que dar cierto nivel de coherencia y responsabilidad.. .

-España tiene un sin fin de actividades culturales, explica Ligia Petit, que llenan de orgullo a sus ciudadanos y que atraen a millones de turistas, las corridas de toros no forman parte de esa lista… Pagar por un espectáculo barbárico como ese en pleno siglo XXI; cuando tenemos tanta información a la mano y cuando diariamente se lucha porque se respeten los derechos de millones de seres vivos; solo demuestra una profunda carencia de consciencia y empatía.

-Sumado a eso, insultar a quienes nos hacen un llamado de atención denota soberbia y falta de educación. La incapacidad de asumir nuestros errores es probablemente una de las más complicadas fallas que tenemos como seres humanos… Influencias, artistas, personas públicas en general; Tratemos de usar nuestra poca o mucha influencia para algo positivo.

“Mostremos menos culo y más cerebro”

-Mostremos menos culo y más cerebro, menos insultos y más empatía, menos ignorancia y más corazón… La Tauromaquia no es arte ni cultura, redondea Ligia Petit.

No obstante, Ligia Petit también se unió al escándalo para dar su punto de vista, aunque sin mencionar directamente a Norkys Batista. “La vida se encarga de mostrarnos las verdaderas caras de las personas… La soberbia y el ego son el peor enemigo de muchos hoy en día”, escribió la recordada Reina Sudamericana 2000 y Miss Intercontinental 2001.

Ana María Simón, también en la pelea de gatas contra Norkys Batista

Cabe destacar que la relación entre Norkys Batista y Ligia Petit se vio fracturada desde comienzos de año, luego de que la actriz de Orgasmos compartiera una fotografía sin dar los créditos correspondientes al esposo de Petit, lo que causó uno de los escándalos más grandes de lo que va de año en la farándula nacional. ¡Otra pelea de gatas!

