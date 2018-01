Maduro manda a cerrar la frontera con islas de las antillas

El diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, este viernes en su derecho de palabra durante la sesión de instalación de la nueva directiva del parlamento nacional esgrimió su punto de vista que levantó fuerte críticas y comentarios en contra del dirigente adeco.

Ramos Allup, aseguró en cuanto al diálogo que entre oposición y gobierno que “a lo mejor no conduce a nada, pero el intento hay que hacerlo, porque no hay peor diligencia en estos menesteres que la que no se hace”, reiterando que “el pueblo venezolano no quiere sangre, no quiere muertos, no quiere confrontaciones, no quiere guerras ni políticos anunciando catástrofes para que las víctimas sean los demás”.

Entre tanto, el ex presidente del parlamentario sentenció que la coalición opositora no volverá a llamar a protestas.

“Nosotros no vamos a llamar a ninguna guerra mundial ni civil, no vamos a convocar a eventos para que los muertos y heridos sean hijos del pueblo, no de algún Patricio o Patricia”.

Tras expresar su visión de política los tuiteros venezolanos reaccionarnos en Twitter manifestando su rechazo y esgrimieron fuertes críticas contra el “eterno bocón” según el politólogo Pedro Urruchurtu.

Henry Ramos Allup, el que sacaría a Maduro en seis meses siendo presidente de la AN, el eterno bocón que ladra pero no muerde, hoy ratifica que hay que doblarse para no partirse. ¿Le dolerán las rodillas de tanto arrastrarse? Gracias a él, un año perdido en la AN. — Pedro A. Urruchurtu (@Urruchurtu) January 5, 2018

Diputado de AD Henry Ramos Allup: "A veces, en política. es necesario doblarse para no partirse". Diario Tal Cual. Si se sigue doblando, pronto tendrá la misma estatura que el enano de "La Isla de la Fantasía". — Mario Szichman (@mszichman) January 5, 2018

Con Barboza de presidente, Marquina VP y Negal Morales de secretario, Ramos Allup tiene mas control del parlamento que nunca. Anótenlo — Daniel Lara Farías (@DLaraF) January 5, 2018

Ramos Allup está a dos declaraciones de decir: Bueno, sí, yo soy pana de ellos, pero no por eso deben creer que no los quiero sacar. — Andreina Gomes (@andreinagomesl1) January 5, 2018

La AN ha sido la más grande oportunidad desperdiciada para salir de la tragedia venezolana. Ramos Allup (AD) y Borges (PJ) fracasaron. Ahora con Barboza (UNT), es hora de pasar el capítulo y olvidarnos de la AN: esa no es la salida. — Miguel Velarde (@MiguelVelarde) January 5, 2018

Ramos Allup ratifica que “hay que doblarse para no partirse”. Hay que admitir que lo dice con autoridad quien vive doblado y arrastrado. — Miguel Velarde (@MiguelVelarde) January 5, 2018

A la AN la liquidó Maduro y la remató la MUD. Qué manera de burlarse de la gente. Cuánta complicidad. Desde Ramos Allup hasta los diputados más jovenes. Unos por acción y otros por omisión. — Rodrigo Blanco Calderón (@atajoslargos) January 5, 2018

Ramos Allup no solo defiende a junta saliente y respalda la nueva. Critica que se intente "implisionar al único poder democrático" y a quienes hacen de "quinta columna para hacerle juego al gobierno". También reitera respeto a acuerdos políticos. Incluyendo las primarias — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 5, 2018

