Lo que la forma de tu cara dice sobre tu personalidad

La forma de la cara realmente puede indicar un poco acerca de tu personalidad y estilo de vida. No te preocupes, ninguna forma de la cara es inherentemente malvada o buena, pero aparentemente hay algo de ciencia detrás. Jean Haner, quien es una autora y experta en lectura del rostro (sí, eso existe), incluso escribió un libro llamado “The Wisdom Of Your Face”. La ciencia detrás de cada forma de la cara realmente te impactará.

Forma de la Cara Ovalada

Un montón de celebridades como Olivia Munn, Beyonce y Jessica Alba tienen una cara de forma ovalada. Las caras de forma ovalada suelen pertenecer a personas que son sociables y acogedoras (¡sorpresa, celebridades extrovertidas tienen caras ovaladas!). Hacen que otras personas se sientan cómodas en su presencia, pero también son muy conscientes y se preocupan de lo que la gente piensa de ellos (debe ser un fastidio para las celebridades).

Forma de la Cara de Pera/Diamante

Esta forma de la cara se conoce por una tener una mandíbula más ancha, y una barbilla puntiaguda, junto con una frente levemente angosta. ¡Estos tipos son conocidos por ser jefes! Con esa fuerte mandíbula, no van a ceder. En el lado positivo, tienen una atención gloriosa a los detalles, una habilidad valiosa en todos los ámbitos de la vida.

Forma de la Cara de Corazón

Que tierno. ¿A quién no le gustaría una cara en forma de Emoji? Una frente ancha y un mentón angosto y afilado significa que pueden ser tercos, como la contraparte de cara de diamante. Pero la cara en forma de corazón implica fuerza junto con esa terquedad, y energía abundante. Pueden ser un poco de controladores, pero también intuitivos, así que quizás vale la pena dejarlos tomar las riendas a veces.

Forma de la Cara Redonda

Las personas a menudo comparan esta cara con la Luna o la llaman “como de niño”, así que entendemos cómo aquellos que tienen esta forma de cara podrían no estar tan apasionado por ello. Afortunadamente, los dueños de las caras redondas son amables y generosos, pero por otro lado, son desafortunadamente susceptibles a la gente manipuladora. ¡Conozcan lo que valen, caras redondas!

Forma de la Cara Cuadrada

Una cara cuadrada es un rostro fuerte, y su personalidad que corresponde no es diferente. Una cara cuadrada es conocida por una mandíbula amplia y definida. Las caras cuadradas son conocidas por ser ambiciosas con una habilidad en la perseverancia. Son competitivos, pero con los pies en la tierra – ¡no hay nada malo con una dosis sana de competencia!

Forma de la Cara Rectangular

Esto suena raro, pero es un tipo de cara real, caracterizada por un cuadrado en la barbilla y en la frente. Esta forma de cara es conocida por pensar demasiado, pero además de eso, ¡tienen muy buena lógica la mayor parte del tiempo! Les encanta planear, planear y planear, y pueden ocultar sus emociones muy dentro.

… y finalmente

En última instancia, estamos seguros de que tu forma de la cara no necesariamente te encasilla en una de estas calificaciones, pero podría explicar algunos rasgos de personalidad sobre los que podrías estarte preguntando, ¡y nos proporciona algunos pequeños datos de conocimiento!

ACN/Revistas web

No deje de leer: Venezolana Carolina Herrera se despide de las telas