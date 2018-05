Hurtos de cables amenazan con paralizar la Facultad de Ingeniería de la UC (Fotos)

Los ladrones se “apoderaron” de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo (UC). En 19 días cometieron 16 hurtos de cables en esa dependencia de la casa de estudios del estado Carabobo.

El más reciente reporte lo denunció este lunes, el decano de la facultad, el profesor, José Luis Nazar en @jlna55. La información también la publicó en Twitter @UCarabobo. La cuenta oficial de la universidad, que el pasado 21 de marzo, cumplió 60 años de su reapertura.

El docente universitario manifestó que a pesar de los constantes hurtos han mantenido las puertas abiertas de la institución de estudios superiores. Sin embargo, el decano admitió que se les hace imposible sobrellevar la situación.

Aunque no anunció la suspensión de clases. El profesor no descartó que los delincuentes terminen por obligarlos a detener sus compromisos académicos con los alumnos; debido a que no cuentan con las condiciones básicas para impartir conocimientos.

Hurto de cables en la UC es un hurto a la nación

Nazar lamentó que la Facultad esté siendo víctima de la delincuencia; pues son bienes del Estado que se están perdiendo.

Ante esta situación, el profesor exigió una respuesta inmediata por parte de los cuerpos de seguridad; y mencionó al gobernador Rafael Lacava en su exhorto. Un llamado que ya fue emitido recientemente. Pero no generó respuestas satisfactorias.

“Así amanece la Fac de Ing, un nuevo robo de cables, la situación insostenible, a pesar de todo el esfuerzo por continuar, los ladrones de cable de van a lograr parar las actividades, @ rafaellacava10 son bienes de la Nación, la policía debe hacer algo y urgente”, escribió José Luis Nazar.

El pasado 24 de junio, Lin Hurtado asumió la vocería de profesores, estudiantes, personal obrero y administrativo; para denunciar el masivo hurto de cables; que ha dejado sin funcionamiento a las escuelas de electricidad, ingeniería química, parte de ingeniería industrial.

#Ahora El decano José Luis Nazar, @jlna55, denuncia nuevo robo de cables en la Facultad de Ingeniería de la @UCarabobo. Exige al gobernador @rafaellacava10 y a la policía actuar con urgencia. “La situación es insostenible, estos son bienes de la nación” #LeeTiempoUC pic.twitter.com/nYneBsi92L — Universidad Carabobo (@UCarabobo) 28 de mayo de 2018

ACN/Ana Ramos

