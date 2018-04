Si el hambre no te mata te vas a morir del susto. Por Coromoto Álvarez.- Con los precios por las nubes a merced de una hiperinflación indetenible; si el hambre no te mata te vas a morir del susto, irresponsabilidad de un régimen dictatorial; que monta su farsa electoral para engañar a un país de limosneros; que come basura y al cual le niegan la ayuda humanitaria internacional que exigen las instituciones establecidas; presidida por la iglesia de los pobres.

Mientras el profesor Luís Vicente León comenzó a cobrar en dólares sus asesorías de encuestador, el gentío que se entera del drama anunciado por él sobre los días tenebrosos que se avecinan y el bolívar perdió su valor en su bolsillo , la vocería del régimen persiste con su morisqueta imbécil cargada de insultos que se deslizan con palabras inútiles y patrioteras al proclamarse hija del Libertador sin referencias a la soberanía alimentaria, a la soberanía del pensamiento y a la soberanía de la reconstrucción que ponga fin al exterminio de la población y rescate su progreso individual y colectivo para recuperar los espacios perdidos por culpa del fracaso político, social y económico de los comunistas en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Desfachatez del gobierno reeleccionista

La desfachatez del gobierno reeleccionista; que pretende perpetuarse en el poder frente al rechazo del noventa por ciento de los pobladores; se encierra en un túnel sin luces para atrapar a los idiotas con argumentos insostenibles y fuera de lugar; cuando su cúpula laboral se atreve a manipular a los tontos de capirote con la mordaza que impedirá solicitar en el desfile del primero de mayo; cualquier reivindicación del obrero y del campesino sometidos a la esclavitud, la hambruna y la miseria.

Sin comida, sin medicinas, sin agua, sin luz, sin gas, sin viviendas, sin transporte terrestre, acuático y aéreo , sin estado de derecho y sin transparencia en el manejo corrupto de las políticas públicas, la soga del burro sin leña, flojito por la gurupera, está que se revienta en el camino con un jinete que no defeca duro ni escupe lejos.

Estos planteos han sido procesados por el Grupo de Análisis Político con participación de especialistas en diversas áreas del conocimiento. Lo más grave es que la nación se hunde como el Titanic y su capitán no quiere que nadie salve a los pasajeros. Vaya desplante del charlatán, del timonero que carece de destreza en medio de la tormenta.

