Kershaw y Puig colocaron a Dodgers a tiro del Clásico de Octubre

Un vídeo que le costó caro a Astros y una dramática final en el noveno tramo le dieron le triunfo a Medias Rojas de Boston ante Houston de 8-6 para colocarse a una victoria de regresar a una Serie Mundial.

Andrew Benintendi se zambulló en forma temeraria para realizar una atrapada que significó el último out con las bases llenas, y los patirrojos colocaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana 3-1.

Pero antes, una polémica sanción de una interferencia de un fanático en el comienzo del duelo invalidó por vídeo lo que parecía un jonrón del venezolano José Altuve por Houston.

Y en un duelo de toma y daca, Jackie Bradley Jr. aportó un vuelacerca que significó la ventaja para que los Medias Rojas que hoy podría definir.

Boston no avanza al Clásico de Octubre desde 2013, cuando conquistó el título.

Un salvado con el Cristo en la boca

Craig Kimbrel consiguió un salvamento de seis outs, pero con apuros mayores y sólo gracias a un estupendo tiro del jardinero derecho Mookie Betts, así como al valiente lance de Benintendi para capturar una línea de Alex Bregman que caía peligrosamente en la pradera izquierda.

Boston mejoró a una foja de 4-0 como visitante en estos playoffs. Houston, monarca de la última Serie Mundial, está al borde de la eliminación.

.Verlander ante Sale

El quinto juego está previsto para este jueves (8:09 pm) por la noche en Houston, donde el as Justin Verlander buscará mantener con vida a los Astros. El abridor de Boston no se había anunciado, pues Chris Salequedó descartado mientras se recupera de un padecimiento estomacal.

Por Medias Rojas, el dominicano Rafael Devers de 5-1 con dos impulsadas. El puertorriqueño Christian Vázquez de 3-1 con una anotada. Los venezolanos Sandy León de 1-0; Eduardo Rodríguez dio un boleto.

Por Astros, los venezolanos José Altuve de 5-1 con una anotada y una producida, Marwin González de 4-1. El cubano Yuli Gurriel de 5-1 con una anotada. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-3 con dos impulsadas, Martín Maldonado de 3-0.

Fanático lamentó decisión con vídeo

Tres minutos y 13 segundos duraron los árbitros y luego de ver el vídeo, decretaron out por interferencia de un fanático, en una pelota que según ellos, pudo atrapar Mookie Betts, lo que pudo ser el empate en la pizarra con cuadrangular de Altuve en el mismo primer tramo.

El fanático, de nombre Troy Caldwell, dijo que jamás estiró su mano para atraparla. “”Esa bola se iba a ir de jonrón sin importar lo que pasara” remarcó, el aficionado, quien dijo que toda su vida ha seguido a Astros, aunque viva en Atlanta.

“Siempre y cuando los Astros remonten y ganen este juego, estaremos bien. De lo contrario, necesitaré que los empleados de seguridad me escolten para salir de este lugar, a fin de que no me agredan”, dijo el aficionado

Agregó que luego de episodio recibió mensajes de texto donde le reprocharon que le había quitado un jonrón a “Astroboy”.

Manager de Astros no le agradó nada

“Él solo me dijo que había una interferencia en el terreno, y yo argumentaba que la pelota se había ido ya del terreno, por la trayectoria que llevaba. José (Altuve) pagó un alto precio por algo que no controlaba. No estoy seguro de que Mookie (Betts) pudiera hacer esa atrapada. Es un gran atleta, pero es increíble como los umpires supusieron que sería un out” comentó a la cadena TBS el manager sideral AJ Hinch, tras la decisión del jefe de umpires Joe West.

