Esta es la recomendación que le hace Escarrá a Maduro

El Constituyentista Hermánn Escarrá le dio un consejo al presidente Nicolás Maduro. Que no asista a la Cumbre de Las Américas que se efectuará en el mes de abril en la capital peruana.

El abogado indicó que el mandatario nacional debería considerar su viaje a Perú. “Es más el costo político que lo que se puede ganar. Yo creo que eso debe de evitarse. Quienes están en el error son ellos (el Perú)” sentenció Escarrá.

En entrevista en el canal del Estado el Doctor en Derecho afirmó “En el marco de la convivencia internacional no hay nada que pueda impedir que el presidente acuda a esa reunión. Creo que los asesores del presidente y el propio presidente deben evaluar bien su presencia en la República del Perú. Si yo pudiera aconsejarle, le diría que evite esa reunión”.

El pasado martes 13 de febrero la canciller peruana Cayetana Aljovín anunció que el mandatario venezolano no será bien recibido en la Cumbre los días 13 y 14 de abril.

Sin embargo, el presidente Maduro reaccionó y aseguró que asistirá a la Cumbre de Las Américas. En declaración a medios internacionales en rueda de prensa el político venezolano sentenció.

“Me tienen miedo? No me quieren ver la cara? Pues me van a ver. Por que llueva, truene o relampaguee, ahí estaré”. Dijo Maduro.

Este domingo la cancillería venezolana a través de Jorge Arreaza enviaron un documento a Aljovín donde explican que no hay nada que impida la asistencia del Jefe de Estado a la Cumbre que se desarrollará en Lima.

“Comparto la respuesta que hemos enviado a la Canciller de la República del Perú, en la que se demuestra que no existe impedimento de ninguna naturaleza para que Venezuela participe en la VIII Cumbre de las Américas. El Presidente @NicolasMaduro asistirá puntualmente a dicha cita”. Escribió Arreaza junto a imágenes del documento.

