Demi Lovato hospitalizada de emergencia

La reconocida cantante pop, Demi Lovato, fue hospitalizada de emergencias en Los Ángeles por una supuesta sobredosis de heroína, según revela el medio TMZ.

Citan que fuentes policiales se llevaron a la joven de 25 años desde su casa en Hollywood Hills y se desconocía su estado de salud.

Una fuente anónima cercana a Lovato confirmó que después de la intervención de los médicos la joven ya se encuentra estable.

La cantante ya había hablado con anterioridad de sus adicciones y llegó a declarar que “ellos (los jóvenes) pueden cumplir 21 años y tener un gran fiesta. Yo no creo que pueda ponerme en esas situaciones. No voy a clubes nocturnos. Sé que no puedo participar sin sentir los impulsos y está bien que sea así”.

Incluso estuvo internada en un programa de rehabilitación en 2011 para tratar con sus problemas con el alcohol y las drogas. En marzo a través de twitter celebraba seis años de sobriedad con sus aficionados.

Recaída en las drogas y el alcohol

Lovato a finales del mes de junio publicó su más reciente canción titulada “Sober” en la que revelaba que había tenido una recaída en las drogas y el alcohol.

En las letras de la canción se podían escuchar partes explicitas como “Mamá, lo siento, sobria ya no estoy más. Papi, por favor perdóname por las bebidas derramadas en el suelo”; y hablar del síndrome de abstinencia en la primera estrofa: “Despiértame cuando las convulsiones hayan terminado. Y los fríos sudores desvanecidos. Llámame cuando se acabe y yo misma haya reaparecido”.

Días después, en el festival de música ‘Rock In Rio’ celebrado en Lisboa; interpretó por primera vez la canción en vivo, donde el publico se entregó coreando la canción; que ocasionó que Lovato llegara hasta las lagrimas y se le quebrara la voz.

En 2013 tras la muerte de Cory Monteith, actor de la serie Glee, por sobredosis de heroína; la cantante declaró que “(Cory) no eligió morir. Fue la enfermedad (de la adicción). Te puede sorprender en cualquier momento. Una sola recaída es todo lo que se necesita para morir”.

ACN/Medios Digitales

