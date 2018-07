Frases huecas entre presidentes Trump y Rohani o el detonante del fin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a su homólogo de Iran, Hasán Rohaní; que”nunca jamás” amenazar a EE.UU. si no quiere “sufrir las consecuencias”; luego de que el jefe de estado iraní amenazara con la frase; “No jueguen con la cola del león, porque esto solo le llevaría al arrepentimiento”. “Los estadounidenses deben entender bien que la paz con Irán es la madre de toda la paz; y la guerra con Irán es la madre de todas las guerras”, aseveró entonces.

Trump uso mayúsculas en su comunicado

El presidente de EE.UU., Donald Trump; se dirigió este domingo a su homólogo iraní, Hasán Rohaní; advirtiéndole que “nunca jamás” amenazara a su país si no quiere “sufrir las consecuencias”. Las fuertes declaraciones se producen luego de que el presidente de la república islámica instara a Washington; a dejar de provocar a Teherán y afirmara que un conflicto con su país sería “la madre de todas las guerras”.

“Nunca jamás amenace a Estados Unidos o sufrirá unas consecuencias que muy pocos han sufrido antes en toda la historia. Ya no somos un país que soporta sus demenciales palabras de violencia y muerte ¡Sea cauteloso!”, escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

Para enfatizar su discurso, el jefe de la Casa Blanca recurrió al uso de mayúsculas en todo su comunicado.

Donald J. Trump – ✔@realDonaldTrump – To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

“No jueguen con la cola del león” advierte Iran

En un discurso ante diplomáticos iraníes esta domingo, Rohaní se dirigió a EE.UU. pidiendo que “no jueguen con la cola del león” porque esto solo “le llevaría al arrepentimiento”.

“Los estadounidenses deben entender bien que la paz con Irán es la madre de toda la paz, y la guerra con Irán es la madre de todas las guerras”, aseveró entonces.

Buques estadounidenses en el Estrecho de Ormuz, el 10 de junio de 2012.El Pentágono promete reaccionar a las amenazas iraníes de bloquear el estrecho de Ormuz

Las declaraciones de Rohaní se producen un día después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, declarara, también ante funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica, que “las negociaciones con los EE.UU. son inútiles”. Además, respaldó la idea de bloquear todas las exportaciones de petróleo de la región cerrando el estrecho de Ormuz, en caso de que se prohíban las exportaciones de crudo de Irán.

Mientras tanto, Estados Unidos está presionando a sus aliados para que acaben por completo con las importaciones de crudo iraní en respuesta a las presuntas actividades malignas de Teherán. Aquellos que no cumplan con la solicitud de Washington serían blancos de sanciones estadounidenses.

El inicio de una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea también causó preocupación entre los líderes de todo el planeta, pero ahora, esta guerra verbal entre los principales líderes de EE.UU. e Irán, causa estupefacción, al extremo de generar un presentimiento universal en todas las poblaciones de la Tierra, sobre el posible estallido del mal de todos los males, la tercera guerra mundial.

