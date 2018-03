Colombia y Ecuador redoblarán seguridad en fronteras

Dos propiedades del ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski, fueron allanadas por la Fiscalía de Perú. La medida tiene como objetivo la búsqueda de documentos para cotejar la investigación que se le sigue al ex mandatario por lavado de activos.

El Ministerio Público informó a través de la red social Twitter que:”El fiscal Marcial Paucar, dirige el allanamiento en la vivienda de Pedro Pablo Kuczynski, ubicada en el distrito limeño de San Isidro y el fiscal Luis Ballón dirige el procedimientos que se lleva acabo en la vivienda del exmandatario que se encuentra en la zona Cieneguilla”.

En nota publicada en el Nacional, se informa que el juez Juan Carlos Sánchez aprobó este sábado el impedimento de salida del país del ex presidente peruano a raíz de la investigación preliminar por lavado de activos, debido a sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, declaró en la audiencia pública que su cliente aceptaba al pedido del fiscal Hamilton Castro mientras duren las investigaciones preliminares del Ministerio Público.

El exmandatario renunció el miércoles a la presidencia de Perú, después de la difusión de vídeos en los que se reveló el intento de compra de votos en el Congreso para evitar su destitución.

La mañana del pasado viernes 23 de marzo el Congreso aceptó la decisión de Kuczynski de retirarse del cargo, la cual tuvo una votación de 105 votos a favor, y de inmediato, convocó a una Asamblea solemne.

La presidencia fue asumida por el ingeniero civil, de 55 años, Martín Vizcarra quien prometió que la educación será un pilar fundamental» en su gestión y que trabajará para una distribución equitativa de obras a la costa, sierra y selva.

MCO/ACN

