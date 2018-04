Salvy reactivado. Salvador Pérez salió de la lista de los lesionados y aportó un cuadrangular, lo que no impidió que los Cerveceros; de Milwaukee vencieran 5-2 a los Reales de Kansas City en el comienzo de una serie de dos juegos.

Salvador “Salvy” Pérez, quien sufrió un tirón en los ligamentos de la rodilla izquierda el mes pasado al resbalar en un; escalón pasó casi un mes en la lista de inhabilitados.

“Me emociona volver al terreno. Es tiempo de jugar”, manifestó el venezolano antes del encuentro. “Me preguntaron cómo me sentía; me siento chévere. Ustedes me conocen, me gusta jugar duro, competir y ayudar a que mi equipo gane” agregó el; valenciano” Salvador “Salvy” Pérez, quien estuvo detrás del plato, donde se ha ganador de cuatro “Guantes de Oro”.

Salvador “Salvy” Pérez no había debutado en esta temporada por ese percance, pero arrancar detrás del plato de una vez indica; que está de regreso.

Este fue su cuadrangular 114 de su carrera que ayer comenzó su octava campaña en las mayores, todas con Reales; donde ya logró un anillo en 2015, además de ser elegido el “Más Valioso” de ese Serie Mundial a expensas; de Mets de Nueva York.

Por Cerveceros, el barquisimetano Manny Piña de 4-0 y el maracayero Jesús Aguilar jugó a la defensiva en la inicial.

Por Reales, el valenciano Salvador Pérez de 4-1, jonrón (1), anotada, fletada y Alcides Escobar de 2-0 con una empujada.

Willson dio primer bambinazo

Otro careta, también carabobeño que emuló a Salvador Pérez fue Willson Contreras, quien también largó su primer bambinazo del año; en el triunfo de su equipo Cachorros de Chicago en su visita al campo de Indios de Cleveland 10-3, en juego interliga.

Contreras la sacó en solitario en la alta del tercer capítulo para colocar la pizarra 3-0 a favor de Chicago.

Por los oseznos, el porteño Willson Contreras se fue de 4-1, jonrón (1), pisó una vez la goma y remolcó.

Gleyber comenzó a producir

En Nueva York, Yanquis dominó a Mellizos de Minnesota 8-3, donde el caraqueño Gleyber Torres fletó su primera carrera en; las mayores y se fue de 4-2.

Por Mellizos, el de Villa de Cura Eduardo Escobar se fue de 3-3, par de dobles (8), anotada y producida; el mirandino Ehire Adrianza de 4-0.

