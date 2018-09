Marc Márquez se impuso en Aragón y se aleja en la punta de MotoGP (+ vídeo)

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dejó a un lado la calculadora para vencer en el Gran Premio de Aragón de MotoGP y sumar su sexta victoria de la temporada y la tercera consecutiva en Motorland.

Marc Márquez fue superior en circuito de Motorland, en Alcañiz, por delante de los italianos Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) y Andrea Iannone (Suzuki GSX RR).

Marc Márquez amplió ventaja

Con esta victoria, Márquez incrementa su ventaja en la clasificación provisional hasta los 72 puntos respecto del italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), que se lo puso muy difícil hasta la última vuelta.

El piloto de Repsol Honda tenía ganas de ganar a las Ducati, algo que no hacía desde el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring allá por principios de julio, y lo hizo de la mejor manera posible, convenciendo.

Si bien es cierto que éste de Motorland Aragón es un trazado muy favorable a sus características de pilotaje.

Jorge Lorenzo voló, pero por los aires

En la primera apurada de frenada del circuito llegó la primera noticia de la carrera de MotoGP, al volar por los aires el español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), que había sido el más rápido de entrenamientos, en tanto que por dentro era Márquez el que se ponía de manera efímera líder.

“Estoy mal, impotente y con rabia de lo sucedido porque la entrada de Marc me ha hecho no poder entrar, me he ido largo a la zona sucia y para evitar que me pasaran he abierto gas y se me ha ido de atrás. Tengo el pie reventado, dedo luxado y otro fracturado” declaró Lorenzo.

“Espero que Márquez venga a pedirme disculpas y que no haga más adelantamientos así” resaltó.

#MotoGP Así fue la caída de Jorge Lorenzo en el arranque del Gran Premio de Aragón pic.twitter.com/24NuR8jaBB — Desde El Paddock (@desdeelpaddock_) September 23, 2018

Sudafricano Brad Binder se estrenó en Moto2

Por su parte, el surafricano Brad Binder (KTM) consiguió su primera victoria en el mundial de Moto2, por delante de italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que consiguió ampliar su ventaja en la clasificación provisional del mundial al conseguir su rival directo, el portugués Miguel Oliveira (KTM), la séptima posición final.

Moto3 para el líder Jorge Martín

En Moto3, el español Jorge Martín (Honda) consiguió su sexta victoria de la temporada y la séptima de su carrera; deportiva al imponerse con incuestionable autoridad en Aragón por delante de los italianos Marco Bezzecchi (KTM) y Enea Bastianini (Honda).

Con este triunfo el madrileño incrementó su ventaja en la clasificación provisional del mundial de Moto3 de los ocho puntos; con que llegó a Aragón hasta trece, a falta de cinco pruebas.

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Tiger Woods volvió a ganar luego de más de un lustro