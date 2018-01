Madre de Óscar Pérez pidió que se resguardara la vida de su hijo

Este lunes Aminta Pérez, madre del ex inspector de la policía científica, Óscar Pérez, pidió en un vídeo que fue difundido por redes sociales que se garantizara la vida de su hijo.

Óscar Pérez, público vía redes sociales, en horas de la mañana de este lunes, que tenía intenciones de entregarse cuando era rodeado por funcionarios de la PNB y GNB mientras se encontraba rodeado en una vivienda en El Junquito.

En el sector se desplegó este lunes un fuerte operativo de funcionarios de la policía nacional y guardia nacional que terminó en la captura del joven que se alzó en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

Presuntamente la noche de este lunes el cadáver del ex inspector Óscar Pérez habría llegado a la morgue de Bello Monte. Así lo dio a conocer la organización no gubernamental PROVEA, quien a través de Twitter indicó que el cuerpo del ex funcionario ingresó a la morgue a las 6:30 de la tarde de hoy.

Tras ocurridos estos hechos los tuiteros venezolanos posicionaron en la red social la etiqueta #OscarPerezHeroeDelPueblo donde expresaron sus opiniones sobre el ex funcionario de la Policía Científica.

ACN