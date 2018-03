Después de alzarse como el gran ganador del Máster 1000 de Indian Wells, el argentino Juan Martín Del Potro escaló a la sexta casilla del ranking mundial de tenis con 4 mil 155 puntos.

La “Torre de Tandil” venció este domingo al número uno de la disciplina, Roger Federer, en doble tie break en un partido que duró más de dos horas.

Pese a la derrota el suizo de 36 años sigue comandando la clasificación mundial con 9 mil 660 unidades, seguido del español Rafael Nadal, que aunque no participó en el torneo del desierto, ostenta 9 mil 370 puntos.

Marin Cilic, con 4.905, Grigor Dimitrov, con 4.600, y el Alexander Zverev con 4.505, completan el top 5 de jugadores élite en el mundo del tenis.

.@delpotrojuan, the @BNPPARIBASOPEN champion, rises two spots to No. 6.

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 19 de marzo de 2018