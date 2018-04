Ivanka Trump y su sofisticado look en Cumbre de las Américas

Ivanka Trump y su sofisticado look al lado de Vizcarra en Cumbre de las Américas: Ivanka llegó a Lima para participar en la Cumbre de las Américas y su belleza no pasó por alto al lado de Martín Vizcarra. La belleza de la hija mayor del presidente de EE.UU, Ivanka, no pasó desapercibida y dejó a más de uno sorprendido.

La Cumbre de las Américas ha logrado congregar a los hombres más poderosos del continente, pero también la presencia de las mujeres se hace notar con fuerza, como es el caso de Ivanka, considerada como una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos con gran presencia en el mundo, además cuenta con una gran belleza que resaltó en la cena con Martín Vizcarra.

La hija mayor de Donald Trump llegó a Perú en representación de Estados Unidos para hablar sobre temas relacionados con la presencia de la mujer en América y las economías de sus países, por ello inició el tour en Lima con una reunión con las mujeres emprendedoras y ejecutivas en la Bolsa de Valores, para conversar sobre la importancia de la cooperación público-privada para el empoderamiento de la mujer.

Colaterales:

-Cumbre de las Américas: Ivanka y su plan para empoderar a las mujeres en Latinoamérica

-Scarlett Johansson y el día que llamó “cobarde” y se burló de Ivanka [VIDEOS]

-Corrupción y condena a Venezuela dominan la Cumbre de las Américas

-Cumbre de las Américas: el proyecto feminista de Ivanka [VIDEO]

ACN/LR/elnuevoherald

No deje de leer: Compasión con los venezolanos pidieron en Trinidad y Tobago