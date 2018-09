Henderson Álvarez se uniformó con la nave enfocado en el 12-O

Juan Carlos Gutiérrez fue uno de los nombres destacados de la franquicia del Caracas en el inicio de los entrenamientos de Leones del Caracas, el lunes por la mañana en el Estadio Universitario.

La presencia del experimentado relevista se produjo luego de sopesar durante el receso de temporada sobre su posible retiro, luego del bajón en su rendimiento durante la última etapa de la eliminatoria y los playoffs de la campaña 2017-2018.

Su familia y compañeros lo apoyan

“Mi familia me decía que todavía tenía mucho que dar, que no me podía ir solo por un mal año. Mis compañeros me escribieron; me decían que sólo era frustración y que la carrera del pelotero es de altas y bajas” dijo el relevista Juan Carlos Gutiérrez a prensa de la LVBP.

Agregó el taponero que el geerente deportivo de los melenudos, José Manuel Fernández fue otro que le preguntó por qué se iba retirar. Todo fue apoyo para volver a trabajar duro. Es bueno saber que cuento con personas que me apoyan.” soltó el popular “Bola 8”.

U bajón que pudo asimilar

Luego de exhibir balance de 3-0, con dos salvados y 2.00 de efectividad en ocho relevos en octubre, Juan Carlos Gutérrez rescató seis partidos durante el resto de la zafra, pero su promedio de carreras limpias saltó 9.88. En 13.2 innings encajó 15 hits, incluidos dos jonrones, y 13 anotaciones merecidas, en 15 desafíos.

En ese lapso perdió dos encuentros y desperdició dos oportunidades de salvar. Su única salida en la semifinal, recibió un cuadrangular de dos rayitas de René Reyes, en un triunfo de Caribes de Anzoátegui 4-0 en Los Chaguaramos.

Ese encuentro significó un duro golpe para Gutiérrez y la idea de decir adiós comenzó a revolotear en su cabeza.

“Solo fue un momento de frustración”, reveló. “Las cosas no me salían bien. Pero cuando sientes amor por una camiseta te entusiasmas. Me siento súper bien, con muchas expectativas. Estuve trabajando alrededor de tres o cuatro meses en Estados Unidos. Agarré como un segundo aire. Siento bien el brazo y quiero ayudar en cualquier rol que me asignen”.

Juan Carlos Gutiérrez líder en salvados del Caracas

Juan Carlos Gutiérrez es el líder de todos los tiempos del Caracas, con 41 salvados, una cifra que de la que pocos se pueden ufanar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, pese a la que inició su carrera como abridor. Así que, con el ánimo renovado, es la primera opción del manager Mike Rojas para los innings finales.

Mentalidad de cerredor y llega preparado

“Bueno, vengo con la mentalidad de ser cerrador, aunque si no pasa iré en cualquier rol”, advirtió.

“Me preparé muy bien, tenía mucho tiempo que no lo hacía tan bien. Trabajé la parte física y fortalecí el brazo, aunque no lancé en ninguna parte (durante el verano boreal). Estoy libre de dolores y limitaciones. Estoy al cien por ciento” resaltó Juan Carlos Gutiérez.

