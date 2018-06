El presidente de la organización Venezuela igualitaria, Giovanni Piermattei, en un recorrido por los cuerpos colegiados de Carabobo, Piermattei pido el reivindicación de derechos de la comunidad LGBTI y exhortó a pronunciarse Contra de la discriminación sexual, identidad de genero y expresión de genero que se genere en el Estado.

“Los principios fundamentales en nuestra Carta Magna consagran la progresividad y preeminencia de los Derechos Humanos, no podemos permitir que los Derechos se sectoricen” espreso Piermattei.

El acto contó con la presencia del Dirigente Nacional y defensor de los Derechos LGBTI-DDHH de ProCiudadanos, Eduardo Caballero, el cual expreso “La Constitución de Venezuela establece el derecho a la igualdad, pero en la mayor parte de nuestro ordenamiento jurídico no se cumple, no podemos darle la espalda a ninguna organización que busca que los Derechos Humanos en especial los de la comunidad LGBTI sean reconocidos, la lucha es de todos, la lucha es por todos los sectores” expresó el dirigente liberal.

No dejes de leer: 17 estudiantes presos políticos fueron liberados en Nueva Esparta

Caballero resaltó la falta de legislación en Venezuela y exhortó en especial a la Asamblea Nacional a no seguir creando lagunas jurídicas “El mundo evoluciona y con el tienen que evolucionar las sociedades, siento una profunda preocupación que Venezuela siga sumergida en el retraso, la mayoría de los diputados a la asamblea nacional no tienen la preparación para asumir ni siquiera una reforma parcial de ley y menos un proyecto Ley, escuchen a las minorías señores, salgan y recorran Venezuela, no en camionetas, caminemos con nuestro pueblo y no legislemos desde oficinas que lo que agarran es un paludismo” finalizó caballero.

NDP