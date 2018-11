La millonaria Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, denunció que en Venezuela será torturada.

Díaz Guillen quien además se desempeñó como tesorera de la república sin ser economista, teme que España la extradite a su país. Asegura que la obligarán a confesar delitos que nunca cometió.

Aunque no especificó qué clase de torturas se puede inferir aquellas sanguinarias y crueles como el uso de corriente. Entrevistada por la agencia Efe en Madrid, se defiende de las acusaciones de blanqueo y enriquecimiento injusto contra ella y su marido, Adrián Velásquez, jefe de seguridad de Chávez, pues se basan en pruebas “fabricadas”.

Pocas semanas después de que la justicia española accediera a entregarla a Venezuela, anuncia que ambos pedirán asilo en España. Esperan que la Audiencia Nacional resuelva su recurso contra su extradición y se pronuncie sobre la de su marido.

Como miembro de la Guardia de Honor (Claudia Díaz era militar), formó parte desde 2003 del equipo médico de Chávez. Ocho años después, fue nombrada subtesorera y luego tesorera de la República, cuando dejó de atenderlo. Ella aceptó el cargo sin conocer un comino sobre la materia.

Enfermera en fuga

Pregunta: ¿Qué le pasará si la extraditan?

Respuesta: Mi vida correría más peligro, me van a torturar para que confiese delitos que no he hecho.

Es democráticamente aberrante. Nos han querido acusar de unos supuestos delitos que no cometí. No extraje dinero de las arcas del Tesoro y mi gestión fue limpia, intachable. Me siento orgullosa de haber ejercido estos cargos por mis méritos propios.

P: La Fiscalía española fue favorable a extraditarla ¿Ve motivación política?

R: Confiamos en la justicia española. No tenemos nada que esconder, pero nos negamos rotundamente a ser unos rehenes políticos. No estoy satisfecha con la decisión, pero existen los recursos. Vamos a recurrir a todas las instancias, ante el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos.

P: ¿Cómo llegó a ser persona de confianza de Chávez?

R: Se me ha querido presentar como una mera enfermera sin ningún tipo de cualificación, es totalmente falso. Llego a estos cargos por mis méritos propios, por mi capacidad y la experiencia que tenía. El ministro de Finanzas (Jorge Giordani) me llama y me dice: “Ha sido nombrada subtesorera”. Y luego tesorera y secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonden).

P: ¿Por qué abandonan Venezuela?

R: Me cesaron en 2013, pero decido salir de Venezuela casi dos años después. Toda mi gestión fue auditada por firmas internacionales, como Deloitte, y no se observó ningún daño al patrimonio. Yo dependía directamente del ministro de Finanzas, de quien recibía instrucciones siempre apegadas a la ley. Fue una persona honesta.

Cuando me cesan, inmediatamente lo cesan a él. Las mismas cuentas que se presentaron en mi acta, son las mismas que se presentan en el acta de él. ¿Cómo es posible que yo esté perseguida y él no?

