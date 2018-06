A emerger sin su máxima referencia histórica como lo es Zlatan Ibrahimovic, que acaparaba todo lo bueno y lo malo; tras la Eurocopa 2016 y la marcha como el seleccionador de Erik Hamren obligaron a una renovación, tanto de ‘modus; operandi’ como de concepción a Suecia.

No es nada fácil, cuando tienes por delante a la campeona alemana, los mexicanos que siempre piensan por lo menos; llegar a los octavos y su primer rival del grupo F. Pues emerger en medio de esta empresa será su; máximo reto.

Bloque para emerger

Sin ‘Ibra’ el conjunto sueco, comandado desde el banquillo por Janne Andersson, tuvo que recomponer su estructura y hacer prevalecer; el bloque a la individualidad que marcaba todo. Para emerger, la principal salida era dejar de depender de un solo; jugador como pasa en otros selecciones.

Savia nueva

Andersson también tuvo que introducir savia nueva, ir metiendo a jóvenes valores que quizá no brillaban como en etapas precedentes; en las mejores ligas pero consiguió conformar un equipo en toda la extensión de la palabra para emergen en; esta etapa,

El proceso ha resultado reconfortante. Suecia se ganó un puesto en la repesca al ser superada tan solo en su; grupo por Francia y en la eliminatoria decisiva hizo saltar la banca y los pronósticos al dejar a la todopoderosa; Italia en la cuneta.

El grupo consiguió el objetivo

Los Marcus Berg, Emil Forsberg, Victor Lindelof y compañía consiguieron el objetivo y la selección nórdica vuelve a un Mundial; doce años después tras sus ausencias en Sudáfrica y Brasil.

Estuvo medio abierta la puerta para un regreso de Ibrahimovic con su exitosa irrupción en la MLS estadounidense. Hubo ‘coqueteos’; y rumores que finalmente no cuajaron. No obstante, su ausencia no modifica un ápice los planteamientos y posiciones de Andersson.

Ficha técnica

Participaciones en fases finales: 11 (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006)

Mejor resultado: 2º, en 1958

Entrenador: Janne Andersson (Halmstad, 29/9/1962). Hombre de la tierra. Ha desarrollado toda su carrera en casa, como jugador en equipos; como Alets, Halmia y Laholms, y como técnico en los conjuntos Alets, Laholms, Halmstads, Örgryte y Norrköping. Con este; último logró un inesperado título de liga y le permitió dar el salto, tras la Eurocopa 2016, a la selección.

ACN/EFE

No deje de leer: El Tri de MÉXICO a romper la maldición de octavos