Era el gol que faltaba en la colección de Cristiano Ronaldo.

De espaldas al arco, el delantero del Real Madrid se elevó para rematar con la pierna derecha y clavar el balón en las redes ante un arquero Gianluigi Buffon sin poder reaccionar.

“CRWOW”, rotuló la Gazzetta dello Sport en su edición del miércoles.

La monumental chilena a los 64 minutos, el segundo tanto de Cristiano en el partido, fue ejecutada en la victoria 3-0 ante Juventus el martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Había marcado otra similar, pero debo decir que esta fue espectacular. Salté muy alto y es obviamente es un gol que no se olvidará”, dijo Cristiano. “Es sin duda mi mejor gol”.

El gol fue tan bonito que incluso los hinchas de Juventus se pusieron de pie para aplaudir al astro de portugués, luego de abuchearle cada vez que tocaba el balón.

“Fue uno de los momentos más maravillosos de la noche”, dijo Cristiano sobre la ovación en el Juventus Stadium. “Ser aplaudido en un estadio como este, en el que han estado tantos futbolistas de calidad, es uno de los grandes momentos de mi carrera. Estoy muy feliz”.

No dejes de leer: Bayern remontó ante Sevilla y se acerca a las semifinales

“Me emocionó porque de niño, siempre admiré a Juventus y el hecho que sus aficionados me han aplaudido es algo que atesoraré en mi corazón y es un recuerdo lindo. A todos los italianos en el estadio solo quiero decirles ‘grazie’ (gracias en italiano)”.

Buffon, quien comparó a Cristiano con los mitos Diego Maradona y Pelé, solo se quedó mirando junto a sus defensores — algunos de los mejores del fútbol mundial — en lo que la pelota se anidaba en el fondo.

“Solo escuché el impacto del remate”, declaró el zaguero juventino Andrea Barzagli. “Normalmente, cuando intentas una chilena, no alcanzas a rematar correctamente, pero en este caso no se entiende cómo hizo”.

“No me quedó otro remedio que admirarle y el resto del estadio también. No es que no pudimos marcarle, es que no hay nadie que puede marcarle, nada más fíjense en sus estadísticas. Es un futbolista letal, un asesino”.

Sí, las estadísticas son descomunales. El martes, el delantero luso se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga de Campeones que anota en 10 partidos seguidos de la Liga de Campeones — racha que comenzó en la victoria ante Juventus en la final del año pasado.

Ahora con 33 años de edad, Cristiano es el goleador histórico de la Champions, con 24 conquistas en sus últimos 14 partidos en la máxima competición europea a nivel de clubes.

Este último gol captó la atención de Zlatan Ibrahimovic, autor de uno similar pero desde mayor distancia en la victoria de Suecia por 4-2 ante Inglaterra en noviembre de 2012.

“Fue un lindo gol”, dijo Ibrahimovic a ESPN. “Pero que lo intente desde 40 metros”.

AP