Colombia convertida en puente para emigración masiva de venezolanos

Este domingo en consulta popular en Ecuador resultó ganadora la opción del “SÍ” en las siete preguntas planteadas a los ecuatorianos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país informó que el resultado fue obtenido con alrededor de un 98,4 % de los votos escrutados a las 05.36 hora local (10.36 GMT). En el caso de la derogación reelección indefinida el pueblo ecuatoriano rechazó esta opción con el 64,32%.

Estos son los resultados oficiales parciales según la más reciente actualización:

– Pregunta 1 – Inhabilitación por corrupción: Sí 73,91 % / No 26,09 %

– Pregunta 2 – Derogación reelección indefinida: Sí 64,32 % / No 35,68 %

– Pregunta 3 – Consejo Participación Ciudadana: Sí 63,15 % / No 36,85 %

– Pregunta 4 – Lucha contra la pederastia: Sí 73,72 % / No 26,28 %

– Pregunta 5 – Explotación minera: Sí 68,79 % / No 31,21 %

– Pregunta 6 – Ley de plusvalía: Sí 63,2 % / No 36,8 %

– Pregunta 7 – Reserva del Yasuní: Sí 67,44 % / No 32,56 %

Como se recordará la reeleción indefinida fue introducida en diciembre de 2015 durante el gobierno de Rafael Correa.

A través de su cuenta en twitter el presidente de Ecuador Lenín Moreno aseguró que en el país triunfó la democracia.

“Hoy ha triunfado la democracia de manera contundente con el Sí. Hoy, todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente, sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. La victoria del Sí, es la victoria del país”.

ACN / EFE.