Las aulas de clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, se están quedando vacías, debido a la situación económica del país y también a los problemas que tiene la institución, pues no cuenta con transporte y el servicio de comedor es deficitario, pues solo se está sirviendo sopa.

En este nuevo periodo que arrancó el pasado 19 de febrero, no continuaron su carrera cerca de dos mil jóvenes, la cifra la suministró Gabriel Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho, durante una rueda de prensa que se desarrolló este jueves en las instalaciones de la casa de estudio superior.

“En mi salón habían 80 personas y hoy solo quedan 20. Los pasillos de las instalaciones educativas no están tan llenos como antes”.

De acuerdo al dirigente, esta situación también se observa en las diferentes facultades de la UC, pues de los 60 mil bachilleres que acudía a las instalaciones se han ido cerca de 20 mil.

En esta cifra no se incluye los cien alumnos que congelaron su carrera durante este año. “También se están marchando los profesores”.

Cabrera aseveró que esta situación también se observa en el resto de las instituciones de la entidad, entre ellas la José Antonio Páez, donde la deserción es del 50%, en la carrera de derecho, igual se observa en la Arturo Michelena, que tenía una matrícula de 16 mil estudiantes y solo se inscribieron ocho mil.

En los dos últimos años la cifra ha ido aumentando, por los incrementos que ha sufrido la matrícula, producto a la inflación del país. “No se puede acusar a las autoridades de las instituciones privadas, pues cada día los precios varían”.

Ante esta situación el presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho, señaló que es necesario que haya un cambio de Gobierno en el país, para darle un parado a la deserción.

“El Ministerio de Educación no sube el presupuesto de la UC desde hace más de once años. Aparte de esto existe una sentencia que prohíbe hacer elecciones, pero la Asamblea Nacional Constituyente convoca los comicios, cuando esa no es su facultad”.

MCO/ACN

No deje de leer: Abuelitos exigieron el pago de su pensión en Valencia.