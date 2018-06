A dar la hora, por cuarto mundial consecutivo Suiza enfoca su undécima presencia, amparada en la continuidad del bloque que; tras triunfar en categorías inferiores, como en el Mundial de Nigeria 2009, ha mantenido al cuadro helvético en los últimos; grandes torneos.

La clave será comprobar si este grupo se mantiene en posiciones secundarias, que alcanza como mucho los octavos de final; o da un salto cualitativo en los momentos de la verdad, hecho que aún no ha ocurrido.

A dar la hora de segundo

Para los entendidos, es Brasil el favorito en llevarse el primer lugar de esta llave E. Será la escuadra helvética; su primer rival en césped ruso.

Pues Suiza buscará dar la hora desde el domingo 17 de este mes, cuando se mida a la archifavorita canarinha; el problema es buscar sacar algo positivo, que puede ser una derrota, pero mínimo, para luego encargar a sus otros; dos rivales Serbia y Costa Rica, en ese orden.

Mantuvo el espíritu de grupo

Vladimir Petkovic, el técnico bosnio-suizo que lleva casi cinco años en el cargo, asegura tener un conjunto con un gran; espíritu de equipo y tremendas ganas de alcanzar el éxito. Pero lo debe demostrar.

Con el mediocampista del Arsenal Granit Xhaka como corazón y brújula del equipo, debe recurrir de nuevo a la magia; del zurdo Xherdan Shaqiri, el jugador de más talento, al despliegue desde los laterales de Stephan Lichtsteiner y Ricardo Rodríguez; y al acierto en ataque de los Haris Seferovic y compañía.

La misión es dar la hora para buscar por lo menos conseguir el pase a octavos de ahí en adelante; es ganancia si recordamos que la última vez que llegó a cuartos fue de anfitriona.

Ficha técnica

Participaciones en fases finales: 10 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014)

Mejor resultado: Cuartos de final en 1934, 1938 y 1954.

Entrenador: Vladimir Petkovic (BIH/SUI) (Sarajevo, 15/8/1963). Discurrió su época de jugador por clubes de la antigua Yugoslavia (Sarajevo, Rudar Prijedor; Koper) y de Suiza (Coire 97, Sion, Martigny-Sports, Bellinzona, Lugano), país en el que también ha desarrollado su labor como; técnico (Bellinzona, Malcantone Agno, Lugano, Young Boys, Sion) salvo escalas en Turquía (Samsunspor) e Italia (Lazio).

En diciembre de 2013 se hizo cargo de la selección helvética, a la que guió a los octavos en la; Eurocopa -cayó en los penaltis ante Polonia- y al Mundial de Rusia, para lo que necesitó acudir a la repesca; y superar a Irlanda del Norte después de haber caido en el partido decisivo en Portugal.

