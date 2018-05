Interesante video de Celine Dion que protagoniza “Deadpool”.

El videoclip de “Ashes”, tema interpretado por Celine Dion y protagonizado por “Deadpool”, fue descrito como divertido y romántico al propio tiempo, pero los usuarios juzgaran si existen otras palabras para reseñar el momento.

Video: Celine Dion Vevo

En el video podemos ver al anti-héroe aplicar sus mejores pasos de baile, al mismo tiempo de que realiza su mejor imitación de “Flashdance”, película romántica de 1983.

Video con final no tan felíz

Sin embargo, las cosas no terminan muy bien al final de la balada romántica, pues “Deadpool” no está del todo convencido con la interpretación de Celine Dion, al grado de recordarle que “eso no es Titanic”.

Ante los comentarios del anti-héroe, la intérprete termina comparándolo con “Spider-Man”, lo que hace que “Deadpool” se arrepienta de no haber invitado a NSYNC a cantar.

13 millones de reproducciones

Hasta el momento, el videoclip de “Ashes” cuenta con más de 13 millones de reproducciones en YouTube.

