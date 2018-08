¡Los patean! La vida de perros de migrantes venezolanos en Brasil (Fotos)

Up Next

No obstante, el gobierno venezolano insiste en profundizar la revolución con más revolución. Los migrantes en declaraciones a medios brasileños afirman que en Venezuela sólo viven bien los chavistas.

Las autoridades del empobrecido municipio Paracaima, del estado de Roraima, estiman que a diario llegan 500 venezolanos. Señalan los inmigrantes que no les importa el trato cruel que reciben, prefieren comer. Los venezolanos que antes llegaban como turistas, ahora el chavismo los convirtió en indigentes , señalan periódicos locales como Folha de Boa Vista.

Continue Reading

Publicidad