Venezolanos pierden becas en el exterior por retrasos del Dicae

Varios estudiantes venezolanos han perdido sus becas en el exterior, debido a los retrasos generados en la entrega de documentos; por parte de la Dirección Central de Asuntos Estudiantiles (Dicae).

El secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, explicó que esto se viene presentando a raíz de los hurtos de cables y otros materiales; que sufrió esta dependencia, lo cual registran pérdidas multimillonarias.

“Me siento realmente mal porque me he enterado de casos de estudiantes venezolanos; en el exterior que han perdido sus becas por no les he podido podido dar a tiempo sus documentos legalizados; a causa del saqueo que la delincuencia ejecutó”.

Dicae trabaja en condiciones mínimas

Precisó que se encuentran trabajando en condiciones mínimas, en oficinas prestadas; con el servicio web caído. Además en horario de contingencia por la grave crisis que atraviesa el país, en materia de transporte y compromete la seguridad de los trabajadores; que salen tarde de sus puestos de trabajo.

“Es una situación compleja, y lo más triste es que a pesar de nuestro empeño y esfuerzo, no podemos evitar que alguien salga perjudicado. Da mucho dolor porque la mayoría de los afectados son egresados brillantes que dependen de los trámites que se hacen es Dicae para continuar con estudios en el extranjero, una verdadera lástima”.

