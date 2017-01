Venezolanos pagan hasta Bs. 2 mil en desayuno

La comida más importante del día se ha convertido en todo un lujo para los ciudadanos quienes por razones de tiempo y por la escasez de rubros de la cesta básica se ven obligados en comprar estos alimentos en comercios. Sin embargo tras el anuncio del aumento del 50% del sueldo mínimo anunciado por el presidente Nicolás Maduro, muchos establecimientos reajustaron los precios.

Desde 1.100 hasta mil 300 bolívares se pueden conseguir las empanas por unidad en el casco central de Valencia en el estado Carabobo, para muchos este costo es exorbitante dado a que el producto en sí y si a esto se le suma una bebida de tamaño medio a un precio de mil bolívares, el costo total de un desayuno “rápido” se eleva a Bs. 2 mil 300.

“Es demasiado caro, si me compro dos empanadas no me llevo el jugo”, expresó uno de los consumidores quien prefirió no ser identificado.