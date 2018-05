Temen que Carnet de la Patria descubra el voto

Protestas ante OEA en Caracas por la crisis convoca oposición.

La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llamó a protestas el próximo miércoles; ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas; para pedir que siga la “presión internacional” sobre el “caso venezolano”. Para el diputado Requesens las elecciones del 20M son “un teatro” y por esa razón se debe manifestar.

“Invitamos a toda la comunidad, a todo el país a manifestarse. El 16 de mayo asistiremos a la Organización de Estados Americanos a protestas; para pedir que se mantenga la presión internacional sobre el caso venezolano”; dijo en rueda de prensa el integrante de la MUD, Juan Requesens..

El también diputado, que no reveló mayores detalles de la convocatoria, indicó que los venezolanos tienen que mantener “la lucha por la visibilización de lo que está pasando” en el país; para lograr un cambio de Gobierno.

Insistió en que la crisis que atraviesa Venezuela es por las “malas políticas” del Gobierno y que las elecciones convocadas para el próximo día 20 de mayo son “un teatro”, por lo que reiteró el llamado a no participar.

Para las presidenciales la MUD no presentó candidato, pues considera que no hay garantías ni condiciones para que se celebren las mismas, una opinión compartida por diversos Gobiernos del mundo como Argentina, España, Colombia o Estados Unidos que han dicho que no reconocerán los resultados.

Con todo, en los comicios se medirán el aspirante a la reelección Nicolás Maduro; el opositor Henri Falcón, que desobedeció la decisión de la MUD de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.

ACN/EFE/diarios

