A lo Tyson: venezolano le mordió la oreja a peruano en una riña

Un venezolano le mordió la oreja a un peruano en medio de una pelea en un local nocturno de Perú. El agredido terminó en un centro médico y el atacante con las autoridades policiales.

Los protagonistas de la pelea son amigos. Ambos llegaron a la discoteca para pasar una noche de diversión y entretenimiento.

Cuando estaban en el establecimiento, el peruano, que se identificó ante las autoridades como Dante Oliva, de 31 años se alejó de su amigo, Günter Korinek de 23 años, para coversar con una mujer, casualmente de nacionalidad venezolana.

La conversación fue abruptamente interrumpida por Korinek, quien comenzó a insultar a su compatriota; el peruano intervino para defender a la mujer; y así inicio la pelea entre ambos.

En medio de la trifulca el venezolano le arrancó parte de la oreja derecha al peruano; que trasladaron a un centro médico cercano, donde se está recuperando.

Mientras que su amigo, Günter Korinek fue neutralizado por los funcionarios policiales que se encontraban cerca del inmueble, ubicado en la cuadra 16 de la avenida La Marina.

El venezolano que le mordió la oreja al peruano forman parte de las noticias

Otra venezolana también la atacaron recientemente pero con implicaciones mucho más graves. El 11 de junio medios publicaron que Reyner Alvarado Meza, de 27 años de edad, abusó sexualmente de Gilda Sol Mujica, de 27 años de edad.

A la víctima la agredieron con una tijera. El agresor que la pretendía la hirió en el cuello, brazo izquierdo, piernas y glúteos. Para sobrevivir al ataque, la venezolana no tuvo otra opción que lanzarse desde la ventana del apartamento 302 en el condominio Valle Verde; en La Ensenada, en Perú.

Mujica gravemente herida exhortó al Presidente de esa nación a atender su caso para que se haga justicia. “Yo quiero que se haga justicia ya que fui bruscamente herida, apuñalada, violada. Hago un llamado a las autoridades, especialmente al presidente de la República, para que se encargue de esto. Estoy gravemente herida, he perdido la visión de un ojo, tengo una pierna mal, no sé si podré caminar nuevamente. Mi cara está desfigurada porque me echaron ácido en la cara”.

ACN/La República

