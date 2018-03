Vanessa Huppenkothen ha revelado que pasó el tiempo “miserable” que se rumorea que tiene una relación con Cristiano Ronaldo. En la escena de la prensa mexicana y estadounidense, Vanessa Huppenkothen es un nombre desconocido. Fue votada como una de las periodistas más bellas de México.

Huppenkothen confirma que será parte del equipo de ESPN que viaje a Rusia para el próximo Mundial, el cual está integrado por elementos como José Ramón, Ricardo Peláez, Kari Correa, Sergio Dipp y Alejandro de la Rosa.

Ella ha estado asociada con la estrella de Cristiano Ronaldo en el pasado. Huppenkothen tiene una gran experiencia en importantes eventos de fútbol como la Copa Confederaciones 2013 y la Copa Mundial 2014. También trabaja para el canal deportivo de ESPN.

La belleza del video inclinó a Vanessa Huppenkothen:

Vanessa Huppenkothen confiesa tener una adicción

Vanessa Huppenkothen, la bella conductora de ESPN, confesó tener una adicción, pero afortunadamente no es nada malo a lo que es adicta. Su gran afición es tan sólo a hacer ejercicios.

“Yo creo que el ejercicio es mi adicción”, respondió la ex presentadora de Televisa Deportes al ser cuestionada si tenía alguna adicción, durante el programa por internet de Adela Micha, La Saga.

La reportera reveló que entra la lista de idiomas que domina no se encuentra el ruso, sin embargo aseguró que tendrán traductores en el país mundialista, desde donde realizará el noticiario de Sports Center.

En la misma entrevista, Vanessa Huppenkothen confesó el verdadero motivo de Televisa, pues aseguró que ya no estaba a gusto con lo que hacía, pues llegó a sentirse que la utilizaban como un objeto de deseo sexual.

“Hay un punto en la carrera de todas las personas donde ya no ves crecimiento. Yo ya no estaba tan cómoda y salí de Televisa. No me arrepiento de haber estado ahí, aunque hice cosas que no debí haber hecho”, aseguró.

Y señala que se arrepiente de cosas como haber salido en bikini por apuestas que perdió.

“Yo quería demostrar mi conocimiento y quería demostrar que sé de deportes. Por eso estoy feliz ahorita, porque lo estoy haciendo, lo logré”, sentenció.

El gesto de amor de Vannesa Huppenkothen a su madre.

El amor entre Vanessa Huppenkothen y su madre es demasiado fuerte asi lo demostró la conductora al participar en la cuarta carrera que organiza la Fundación del Cáncer de Mama (FUCAM)

Y es que la madre de la joven se hizo una detección a tiempo contra el terrible mal logrando librar la batalla, Huppenkothen quien también es embajadora y vocera oficial, comentó que correrá la categoría de los 10 kilómetros por su mamá.

“Es inevitable que se te salgan las lágrimas porque recordé la lucha que mi mamá pasó, ya que no quiso comentarle a nadie de la familia así que voy a correr.

“Tuve la oportunidad de hacer un recorrido y vi a todas las mujeres que estaban tomando su quimioterapia, definitivamente corro por ellas también, para que tengan la esperanza de seguir luchando”.

La fundación atiende a 6 mil 800 pacientes anuales los cuales representan el 7 por ciento de los casos de cáncer de mama que se detectan en México; cifras que arrojo el INEGI señalan que 23 mil casos son detectados anualmente.

Vannesa expresó que como hija sintió mucho coraje al no poder estar junto a su madre durante el proceso, pero respeto su decisión ya que cada quien vive la experiencia de una enfermedad de forma distinta, reveló entre lágrimas.

“No hay nadie exento, para las familias y las personas es un shock en el momento y poder estar con ellos y poderlos ayudar es muy importante”.

La carrera se llevará a cabo el 28 de enero sobre Paseo Reforma, con las categorías 1,5 Km, y 10 Km para todas las edades, además, iniciará a las 7 de la mañana desde el monumento de la diana cazadora.

