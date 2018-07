Veraz…/En defensa de la Fuerza Armada: Por Robert Alvarado.- Una nación que continúa año tras año gastando más dinero en defensa militar que en programas sociales, se está acercando a la perdición espiritual. (Martin Luther King).

Me veo obligado a tomar parte en el polémico debate provocado por el llamado “ajuste lujoso” a la FANB, sector al que le han otorgado más recursos que al sector alimentación y educación, visto así serían valederas las críticas acérrimas que arrecian día tras día contra los militares y sus “nuevos sueldotes”; conociendo las urgencias económicas de militares con los que día a día convivo, de esos que dan a fechas como el 5 de Julio una significación especial, debo admitir contradicciones en ese debate, nada mejor para resaltarlas que palabras del Coronel (Ej-Ven) Manuel A. Ledezma Hernández, quien en comunicación dirigida a la Vicealmirante Érika Coromoto Vírgüez Oviedo, presidenta del IPSFA, de fecha 25 de Junio de 2018, aborda sabiamente la “Deficiente prestación de bienestar social y económico” dentro de la FANB, con un apartado categórico sobre las deficiencias de Seguros Horizonte, C.A., del cual me ocuparé en este artículo.

En opinión de Ledezma Hernández, “Este sí es, de verdad, un asunto escabroso, no por lo peligroso que pudiera ser, eso es lo de menos; es escabroso porque existen demasiados intereses personales y dinerario involucrados; es un terreno áspero, lleno de tropiezos que impiden la aceptación de que sus servicios sean los más adecuados y que las coberturas que ofrece estén alejadas de toda realidad en cuanto a los costos de los diferentes eventos de salud, funerarios y otras coberturas que debe satisfacer esta empresa de seguro, la cual es propiedad exclusiva del IPSFA y no de quienes administran ese Instituto de Previsión Social de la FAN”. No obstante, aclara que siendo el IPSFA dueño de Seguros Horizonte, C.A., no tiene ningún poder de decisión en esa corporación.

Invocando un convenio firmado el pasado 22 de junio del presente año por el “FASMIJ”, “Fondo Administrado de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz”, otorgando a los funcionarios policiales, activos, jubilados y familiares las siguientes coberturas: Hospitalización y cirugía Bs. 129.780.000,°°; maternidad Bs. 66.390.000,°°; servicios funerarios Bs. 54.330.000,°°, servicios odontología Bs. 6.030.000,°° y servicios de oftalmológica Bs. 6.030.000,°°; el oficial castrense apunta que las coberturas de Seguros Horizonte no parecen regirse por el Contrato Marco de la administración pública nacional, estadal y municipal, como la del “FASMIJ”, “¿acaso ese “Contrato Marco…” no está relacionado con la Convención Colectiva Marco Socialista de Trabajo de la Administración Pública Nacional que garantiza una serie de beneficios a todos los empleados públicos, o será que seguimos con la mala costumbre según la cual nosotros, los militares profesionales y por derivación los familiares sobrevivientes, somos “empleados públicos” para algunas determinadas condiciones y para otras no?”.

En tal sentido, Ledezma Hernández puntualizó: “Desconozco cuál es la cobertura de la póliza de Horizonte que ampara a usted; lo que sí puedo decirle cual es la que me tiene asignada: cobertura básica HCM Bs. 14.000.000,00; servicios funerarios (cobertura básica) Bs. 16.000.000,00; primas mensuales hospitalización cirugía y maternidad Bs. 5.900.043,00 y servicios funerarios Bs. 517.902,00”; y tomando como referente que “los ciudadanos policiales no pagan prima mensual por concepto de seguro”, analiza el pago de primas, que para las compañías de Seguro es un pago anual que podría ser financiado durante un determinado número de meses, salvo que Seguros Horizonte sea una compañía con características especiales y privilegios, como sugiere el hecho de que en su caso le hayan descontado “un exceso” mensual, pese a que el IPSFA no debe aplicar, para seguros Horizonte, descuentos mayores a los dozavos u otra cuota parte del financiamiento de la prima anual.

En este contexto, Ledezma Hernández propone “que ese porcentaje equivalente al 3,315 % sobre la totalidad de la remuneración mensual tiene que ser eliminado, y no me vengan con la manida excusa de que, por ser solidario, hay que descontar más cantidad al que más gana porque también es cierto que, aquél que más gana también tiene, cada vez, menos familiares amparados por ese seguro y, adicionalmente, está más viejo y gasta más en medicinas que otro asegurado que tiene más familiares que consumen seguro y gastan menos en medicinas.”

En relación a los montos de cobertura, basta un ejemplo del desfase con la realidad: “La cobertura brindada por la Fundación FASMIJ para los funcionarios policiales, sumando los conceptos hospitalización y cirugía más maternidad, alcanza la suma de ciento noventa y seis millones ciento setenta mil bolívares (Bs. 196.170.000), en tanto que Horizonte solo otorga una cobertura, por ambos eventos, por catorce millones de bolívares Bs. 14.000.000, anunciados recientemente con bombos y platillos.” Enfatizando, “Tenemos que estar claros y de acuerdo en que, ante los costos actuales y futuros de cualquier atención médica y si se trata de intervención quirúrgica de alto riesgo cuyo costo sobre pasa los miles de millones de bolívares actuales, cualesquiera de las coberturas resultan insignificantes.”

Siempre en línea con lo expuesto por el coronel Ledezma Hernández, “muchos de los que laboran en el Ministerio de la Defensa, en el IPSFA, en el seguro Horizonte y muchos militares profesionales que están fuera del servicio activo, dirán que existe un Fondo de Contingencia Médica administrado por el IPSFA, pero ¿ese fondo estará en la capacidad de cubrir un exceso equivalente a más de mil millones de bolívares, cantidad que debe pagar un paciente que se someta a la intervención de bypass coronario?, ¡lo dudo!… a menos que ese hipotético paciente militar tenga el grado de General o Almirante en Jefe o posea una fuerte “palanca” que le ayude a solventar esa situación. No se ofenda, esa es la realidad y evidencias existen, no en esa cuantía, pero sí existen.”

Según el oficial castrense, la otra burla mayúscula relacionada con el seguro son los reintegros; “ellos deben estar calculados en una tabla elaborada con base a los costos de mediados del siglo XX. El IPSFA tampoco escapa de esta realidad.” Eso sí, expresó una gran verdad: “no toda la responsabilidad recae en el IPSFA y en Seguros Horizonte, nosotros los afiliados y asegurados también tenemos una gran parte de esa responsabilidad. Nos limitamos a la queja, pero normalmente no hacemos el correspondiente reclamo por escrito… entonces, ¿cómo pretendemos que se corrijan tantas irregularidades que inciden en nuestra seguridad social y que nos afectan profundamente?”.

Para finalizar, Ledezma Hernández fue lapidario, “Tenemos que reclamar nuestros derechos y beneficios socioeconómicos, pero también tenemos que defenderlos y, sobre todo, protegerlos nosotros mismos y no esperar que salga un mesías o un caudillo para que lo haga por nosotros. Precisamente, por esa espera de “caudillos” y “mesías” es que sufrimos lo que hoy día estamos sufriendo, ¿hasta cuándo nos comportaremos así?”. En tanto que otro oficial, luego de leer la comunicación, me expresó: “El IORFAN, debe pronunciarse, ya que la gente piensa que los militares somos unos privilegiados, y no es así, en nuestra Institución también han existido y existen los enchufados.”

