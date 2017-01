TSJ pudiera anular directiva de la AN y nombrar nuevo mando Legislativo

El Jurista Rafael Sánchez González, en exclusiva para ACN, destacó que la sala constitucional del máximo órgano judicial pudiera declarar nula la actual junta directiva de la Asamblea Nacional, y bajo sentencia declarar un nuevo mando legislativo.

Para Sánchez González, el Tribunal Supremo de Justicia pudiera en las próximas horas nombrar una nueva junta directiva del parlamento venezolano para el periodo 2017-2018, basado en que el poder legislativo se encontraba bajo desataco al momento de la juramentación del Diputado Julio Borges como nuevo presidente de la AN “Jurídicamente y legalmente de acuerdo al derecho no lo pudiera hacer, pero bajo las interpretaciones amañadas del Tribunal Supremo, SI”.

El Doctor en Derecho Administrativo aseveró que luego de la demanda interpuesta en el TSJ por parte del Diputado Héctor Rodríguez, pudieran alegar la omisión legislativa y designar nueva directiva del parlamento “Ellos (TSJ), pudiera decir que no designaron a la Junta Directiva en el momento que se establece en la Constitución y, por ende, es una omisión Legislativa, como hicieron con los rectores del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto los designaría la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”.

Sánchez explica que el “error” cometido por los factores políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, fue no continuar con la Directiva al mando del Diputado Henry Ramos Allup “La AN en vez de cumplir con el acuerdo político de primero tú, y después yo. Tuvieron que ratificar a la junta legalmente elegida el año pasado, no tenían ningún tipo de medida ni aparo contra ella, y fuera sido acto de contra golpe al TSJ”.

Igualmente, aclaró que la Asamblea Nacional nunca estuvo bajo desobediencia Constitucional, si no, bajo manipulación del Tribunal Supremo de Justicia “La AN nunca estuvo en desacato, en todo caso pudieran haber estado, cuando se tomaran decisiones administrativas que tuvieran al mando de los diputados de amazonas” Para Finalizar, Sánchez González se refirió a la juramentación del vicepresidente de la República Tareck El Aissami como un acto nulo de ser cierto la doble nacionalidad.

