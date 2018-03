“Fui violado a los 13 años” confiesa Boris Izaguirre en su nuevo libro: Uno de los capítulos más impactantes del nuevo libro de Boris Izaguirre es cuando el autor describió una violación de la que fue víctima, hecho que fue perpetrado por tres jóvenes cuando tenía 13 años de edad.

El escritor y guionista venezolano, retrató a España y Venezuela en su nueva novela “Tiempo de tormentas”, una obra en la que repasó su vida desde la relación con su madre hasta una agresión sexual, cuando fue violado a los 13 años. Para el autor el libro narra también la historia de ambos países.

“El fracaso de Venezuela como país es algo que no viene de ahora ni se puede acusar solo a los dirigentes actuales de situarlo en el precipicio. Eso es algo que se ve en las páginas de esta novela, además de ser un fracaso doble, porque no ha sabido desarrollarse en estos nuevos tiempos”, dijo Izaguirre en un encuentro con la prensa para la presentación de su libro en Madrid.

Uno de los capítulos más impactantes del libro es cuando el autor describió una violación de la que fue víctima. “Fui violando cuando tenía 13 años y el hecho fue perpetrado por tres jóvenes”.

“No fue fácil salir ileso de eso, pero a esas personas no las volví a ver y no podría decir siquiera sus nombres. Recuerdo el inmediato después, llegar a mi casa y cómo mi madre me ayudó y me pidió que fuera sincero. Ese incidente violentó el edificio protector construido en torno a mí, pero lo importante para mi madre fue que no me desmoronara y culpabilizara a mi forma de ser de lo que había ocurrido”, sostuvo.

De acuerdo con ABC, En Tiempo de tormentas Izaguirre mezcló nombres reales y fiticcios para narrar la historia de su vida. Indicó que la relación con su madre le sirvió como refugio ante la sociedad.

“Tenía todas las papeletas para no ser una persona pública ni aceptada. No tengo ningún virtuosismo pero probablemente mis padres pensaron que mi diferencia generaría un talento”, comentó.

ACN/BBC/EN

