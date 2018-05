Transportistas esperan financiamiento para renovar unidades

No te pierdas

No deje de leer: Cuatro mil trabajadores desplegará el CNE en Carabobo

El presidente del sindicato único, Adolfo Alfonso, aseguró que les han informado sobre entregas de créditos al sector; para la obtención de nuevos vehículos, pero no se ha dicho para cuándo se concretará la medida.

Continuar leyendo

Publicidad