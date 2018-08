Federación Nacional de Transporte Privado no participará en censo automotriz

Germán Duarte, presidente de la Federación Nacional de Transporte Privado, informó que no participarán en el censo automotriz del Gobierno; debido a que “no servirá de nada”.

El presidente de la federación manifestó que ya han participado en otros censos y se les ha engañado; dado que el Gobierno promete entregar cauchos; o implementar el chip en Táchira y “nada que llega la solución”, expresó Duarte.

“El Ejecutivo ya tiene demasiada información sobre el sector transporte y no sirve de nuevo un censo para no hacer nada”. Duarte con respecto a la gran misión anunciada indicó que no los engañan; no entiende por qué se va a crear cuando ya no hay recursos.

Además, el portavoz de la Federación indicó que no creen en la creación de un banco de transporte; pues no hay tarifa que cubra los costos operativos del sector. Asimismo, dijo que el servicio de transporte se encuentra paralizado en más del 90 %, dado que es posible mantener los vehículos por el alto costo de los repuestos.

Duarte informó que el próximo viernes se realizará una reunión con Fedetransporte a nivel nacional, a fin de seguir analizando la problemática y las posibles soluciones.

ACN/ Unión Radio/ Yessica Suárez

