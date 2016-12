¡Toma nota! Cómo tener sexo cuando te visitan familiares en Navidad

Con la llegada de la Navidad, muchas personas s deciden viajar y alojarse en casa de otros familiares y esto provoca una falta de intimidad para todos los que se están alojando bajo el mismo techo dificultando, en muchas ocasiones, el sexo.

A continuación te presentamos algunos tips para que continues con tu rutina y complacer a tu pareja en estas navidades:

1. Evita hacer ruido Aunque pueda ser complicado para algunas parejas, será necesario reprimir la emisión de sonidos para que no ser escuchados. Los susurros pueden pasar mucho más desapercibidos y pueden tener la misma función. También habrá que tener cuidado con las respiraciones fuertes.

2. Separar la cama de cabeceros Ante el movimiento de la cama, muchas veces se produce ruido al chocar contra un cabecero o un armario que puede estar a los pies o a la cabeza de la cama. Por ello, será necesario separarlo porque el ruido provocado será sospechoso de estar teniendo sexo.

3. Aprovechar la casa vacía Aunque parezca la más evidente, será necesario provocar esos momentos de intimidad buscando que la familia abandone la casa. Habrá que hacerlo con cuidado para que no sospechen y no se sientan obligados a ello. Aprecia esos momentos de soledad ya que es difícil que en Navidad se encuentre la casa desierta.

4. Utilizar la ducha Es posible que pueda parecer sospechoso que una pareja entre al baño junta, por eso habrá que hacerlo con cuidado. Con el sonido del agua, el ruido que puedan provocar las dos personas al mantener sexo se camuflan con el del flujo de ésta. No es lo más cómodo, pero tener la casa llena de familia no deja muchas opciones.

5. Esperar a que todas las personas se duerman Esto es muy complicado ya que no se puede controlar, pero si la pareja espera a que sea una hora tardía, aunque no esté toda la familia dormida, estos tendrán más problemas para poder identificar los sonidos. Por ello, será necesario hacer poco ruido para no despertar a nadie.

6. Tener sexo en las horas de mayor bullicio En los puntos más álgidos de las celebraciones de Navidad, el ruido producido por la familia en Navidad será considerable. Por ello, que una pareja decida hacer el amor será mucho más fácil de camuflar por dos razones.

En primer lugar, porque el ruido silenciará cualquier sonido generado en el sexo y por otro, porque nuestra familia estará más atenta a otras cuestiones como organizar la cena o la comida.

Foto: Archivo.

Fuente: Bekiapareja.