¡Te interesa! Te decimos qué te deparan los astros para hoy en el sexo (+Poses)

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2016 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy lunes 26 de diciembre.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Apela al sentido práctico de las cosas. No trates de aparentar alguien que no eres realmente. La combinación de sentido práctico y romance te favorecerá con tu pareja el día de hoy. Concéntrate hoy en la relación con tu pareja. Mantén un balance entre los intereses de él y los tuyos. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.

TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tu pareja necesita de tu ayuda para resolver un problema. Aún si no sabes la respuesta, acompáñalo. Pensarás en una nueva idea tan emocionante, que lograrás convencer a tu pareja para llevarla a cabo. Asegúrate de resolverlos primero. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.

GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Las cosas volverán a su curso original. No es momento para experimentos, trata de llevar las cosas en calma. Ten en cuenta el sentido común, y que todo lo que hagas hoy tenga un fin práctico. Te irá bien dentro de tu hogar, pero tendrás que hacer varias cosas a la vez al salir de tu casa. Pose del día La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.

CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

No permitas que el pasado afecte tu presente y arruine tu futuro. Habla claramente con tu pareja sobre lo que pasó. No descuides a tus familiares y amigos. Compartan su hospitalidad con ellos, invitándolos a su hogar. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.

LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Deberás cambiar tu manera de pensar ante las nuevas situaciones. Apóyate en tu pareja y amigos. La suerte estará de tu lado. Conocerás contactos de negocios, amigos leales e incluso a una gran pareja. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.

VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

El romance puede ser la última cosa en tu mente a medida que comienza la semana, ya que tienes un montón de otras cosas que probablemente, tiene prioridad. Aún así, tu karma en el amor es siempre una prioridad. Se dulce con aquellos que lo merecen e incluso con los que se muestren de mal humor. La pose del día: ‘La V erótica’. La mujer se sienta al borde de una mesa. Él se pone delante de ella con las piernas ligeramente dobladas, y le da un impulso cogiéndola por el glúteo.

LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Ya está listo para dejar que alguien en verdad te ame. ¿Quieres ser tú mismo, y ser feliz de esa manera? Bueno, va a tomar un montón de trabajo, pero puedes lograrlo. Ahora es un buen momento para empezar o en tu caso, continuar con el buen trabajo que ya has empezado. La pose del día: El Balancín. Él se sienta con las piernas cruzadas y se apoya con las dos manos atrás. Ella se sienta de cara a él en su regazo, abrazándole los costados con los muslos. ¡Ves, por qué tienes que ejercitarte!

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Tus mejores días para el romance son el jueves y el viernes. Y a pesar de que estás muy bien, el ingenio es con lo que de verdad destacas. Se inteligente y se sexy. Sólo ten cuidado con cualquier cosa que se mueva demasiado rápido este fin de semana. La pose del día: El molino de viento. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Para mantener el equilibrio, se apoya con ambas manos. Por último, él abraza con sus piernas. El resto es historia conocida.

SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Sientes como si las cosas están girando fuera de control, pero no es del todo malo. Puedes realmente comenzar a disfrutar el movimiento constante una vez que te acostumbras a él. Espera un gran romance pronto. La pose del día: Misionero. Sentir que tu pareja esté encima de ti poseyendo tu cuerpo, hará que esa noche te vuelvas loca.

CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

No, el amor no se trata de tácticas o juegos. Pero estás pensando en tu enfoque actual de los asuntos del corazón y eso es bueno. Combinando el pensamiento con los sentimientos tendrás una estrategia ganadora. Diviértete pero examina tus sentimientos para envolverte emocionalmente con los demás. La pose del día: La nota X. El hombre se recuesta en la cama con las piernas ligeramente abiertas. La mujer se sienta encima de él y le da la espalda. Entonces estira las piernas hacia atrás en dirección a sus hombros. ¡A gozar!

ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

¿Qué hay más adelante en tu vida amorosa? A medida que la semana pone en marcha, puedes olvidarte de las galletas de la fortuna y las hojas de té, todo está en tus manos, y será tan grande como tú quieras que sea. La pose del día: Nirvana. Él se coloca encima. Mientras el hombre se mueve de atrás a adelante, ella tensa todos los músculos, cierra las piernas con los muslos muy juntos y lleva los brazos al cabezal de la cama.

PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

El cambio puede ser aterrador, pero siempre parece peor de lo que realmente es. En este momento tú y tu pareja está pasando por algunos cambios que darán lugar a una relación mucho más sana, así que deja que sucedan. La pose del día: Encadenado. Ella se sube en un mueble alto, se sienta en el borde y se apoya con los brazos atrás. Él se coloca frente a ella. Y él empieza los movimientos hacia adelante y hacia tras mientras ella dirige la dirección.

Fuente: trome.pe